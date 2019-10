Auto sul Lungomare, il Comune non cede: «Apertura inutile»

Ieri abbiamo recuperato un documento del Comune che è determinante sulla questione della riapertura del Lungomare: si tratta di un piano d’emergenza che consente a chi gestisce la viabilità di deviare il traffico anche in quella zona pedonalizzata, in caso di difficoltà.

Quel documento porta la firma dell’assessore Mario Calabrese: ieri l’avevamo attribuito erroneamente a Raffaele del Giudice (ce ne scusiamo con i lettori e con gli interessati), Calabrese ha chiesto di assumersi la paternità di quel progetto di viabilità che potrebbe essere fondamentale nei prossimi giorni ma che lo stesso assessore ritiene, invece, inutile per le questioni attuali.



LA TANGENZIALE

Qual è la questione che ha prodotto tanta attenzione al lungomare da riaprire? Stiamo parlando dei lavori in Tangenziale che ridimensionano il flusso di auto sull’autostrada cittadina generando gravi difficoltà nella viabilità. Attualmente il Ministero dei Trasporti ha chiesto e ottenuto la cancellazione del pedaggio per evitare code ai caselli, ma la paralisi del traffico non è detto che sarà cancellata dalla fluidità ai caselli.

Il Comune sta realizzando incontri per prevedere possibili accorgimenti al traffico, tra questi accorgimenti viene presa in considerazione la riapertura temporanea del lungomare, ed è per questo che è stato tirato fuori il documento ufficiale firmato da Mario Calabrese che, al tempo, aveva anche la delega alla mobilità sulla possibilità di violare quella zona pedonale “sacra” per l’amministrazione arancione.



LA PROPOSTA

A dire la verità il primo a proporre la riapertura di via Caracciolo e via Partenope fu Paolo Pomicino che, nel giorno in cui, da presidente di Tangenziale, annunciò alla città (e al Comune) i possibili problemi di traffico, avanzò anche quell’idea: «Mi sembrava, e mi sembra tutt’ora, corretta - ha detto ieri Pomicino - l’unico asse per congiungere la zona est e quella ovest di Napoli è rimasta la Tangenziale dopo la chiusura del lungomare. Perciò se la Tangenziale ha problemi mi sembra naturale che si utilizzi l’altro percorso ufficialmente utilizzabile. Ho letto che lo stesso Comune aveva predisposto un piano del genere, ne sono lieto. Anche perché quando l’ho detto io il Comune s’è rizelato».



LA REAZIONE

A dire la verità il Comune, pur ammettendo l’esistenza del documento sulla possibile riapertura e pur attestandosene la paternità tramite l’assessore Calabrese, continua non considerare percorribile l’ipotesi di cancellazione dell’area pedonale accostata al Golfo di Napoli: «Per l’ennesima volta ripeto - ha chiarito via social lo stesso professor Mario Calabrese - se c’è traffico a piazza Ottocalli o sulla Tangenziale o ai Colli Aminei nulla c’entra il lungomare e la sua riapertura». Insomma discorso definitivamente chiuso: il traffico della Tangenziale è una cosa, quello del lungomare un’altra. E a nulla valgono le tante sollecitazioni sulla reale necessità di far transitare le auto sul lungomare per alleggerire il peso del traffico sulla Tangenziale che, nel frattempo, resterà gratuita per altri nove giorni. Ma quei passaggi gratuiti hanno un costo, ed è estremamente pesante.



LA BATTAGLIA

Subito dopo aver accettato la richiesta del Ministero di cancellare il pedaggio, Tangenziale di Napoli ha annunciato che metterà in cassa integrazione il 56% dei dipendenti per tredici settimane consecutive. Si tratta di una maniera per ribaltare sul Governo il costo dell’esenzione del pedaggio. E qui va fatto un piccolo passo indietro.

Tangenziale aveva chiesto al Ministero dei Trasporti di accollarsi l’onere economico dell’apertura dei caselli, il Ministero ha risposto che il guaio l’ha causato Tangenziale ed è la società stessa che deve pagarne il conto. Da Napoli hanno accettato, la proposta/imposizione del Mit ma subito hanno pensato a un “piano B”. I caselli chiusi per dieci giorni generano perdite per due milioni? Mettiamo in cassa integrazione i lavoratori fino al raggiungimento di quella cifra, così il costo si sposterà sulle spalle del Governo.

Oggi c’è l’incontro decisivo a Napoli con i sindacati a Napoli, è annunciata battaglia ma le possibilità di successo sembrano poche.



I LAVORI

In Tangenziale, nel frattempo, sono partite le verifiche al viadotto malmesso, quello di Capodichino. Tecnici e sopralluoghi in attesa dei veri interventi che saranno estremamente lunghi e si protrarranno almeno fino all’inizio del 2020.

