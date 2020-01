Autobus, pericoli e rottami: viaggio nel deposito degli ammutinati Anm di Napoli

Via Nazionale delle Puglie, deposito Anm, prime ombre della sera. Se non sapessi con certezza dove ti trovi penseresti d’essere finito sul set di un film horror-fantasy, racconto da mondo post atomico fra carcasse di mezzi giganteschi e uomini come formiche che raccolgono i rottami e s’affannano a mettere assieme i pezzi di quel che rimane dei mezzi meccanici.

Questo deposito è finito nella tempesta all’inizio della settimana scorsa quando, d’improvviso, sessanta autisti hanno deciso di non uscire con i loro bus tirando fuori decine di problemi tecnici e di sicurezza e hanno, di fatto, bloccato il trasporto pubblico in mezza città. Qualche ora prima un loro collega in servizio notturno era stato sorpreso a dormire invece di guidare così l’equazione è stata immediata: hanno messo in atto uno sciopero mascherato per difendere il collega.

Qui dentro ognuno spiega che non c’è collegamento fra i due eventi anche se nessuno ci crede, dai cittadini esasperati ai dirigenti arrabbiati al sindaco che ha tuonato contro gli autisti.



A raccontare la vicenda del blocco del servizio arrivano però i documenti ufficiali di quel giorno. Alle cinque del mattino i responsabili Anm consideravano utili al servizio 125 autobus; dopo le proteste degli autisti, alle 9, Anm contava solo 65 mezzi disponibili. Poi, evidentemente dopo uno sforzo immane di aggiusti rapidi, alle 12.40 di quello stesso giorno Anm certificava che i bus pronti ad entrare in servizio erano al massimo 86. Insomma, non si trattava di pignoleria: 39 dei sessanta mezzi considerati non utilizzabili dagli autisti quel giorno, realmente erano da mandare in riparazione. Ci sono i registri delle vetture “fuori servizio” a confermarlo: porte bloccate, freni da rivedere, luci spente, avarie al motore, una lista lunga e puntuale.

La possibilità di snocciolare i numeri riporta il sorriso tra gli autisti che ammettono di aver sbagliato il giorno per mostrarsi “rigorosi” sulla sicurezza dei bus ma insistono sul fatto che la flotta dell’Anm è troppo sgangherata per poter essere considerata pienamente sicura. Ovviamente si tratta solo della versione degli autisti perché l’azienda, con forza, chiarisce che ogni singolo bus che va in strada garantisce pienamente la sicurezza di passeggeri e personale.

Più che un deposito quello di via Nazionale delle Puglie è un cimitero di autobus. I mezzi che riescono a muoversi in autonomia sono una modesta porzione rispetto alla massa di giganti della strada abbandonati a marcire nel piazzale scoperto o all’interno dell’area coperta.

Di primo acchito ti ritrovi di fronte una sequenza infinita di filobus ammassati. È singolare scoprire che in questo deposito ci siano filobus che, abitualmente non fanno capo a questa struttura, poi arrivano i chiarimenti delle persone che lavorano qui e gli inviti a guardare alle spalle dei mezzi per scoprire quel che accade realmente. Sono tutti in fila pronti ad essere “cannibalizzati” in favore dei mezzi che stanno per strada: se c’è bisogno di un pezzo di ricambio, invece di comprarne uno nuovo lo si smonta da un filobus che sta qui dentro: quando sono arrivati erano tutti perfettamente utilizzabili, adesso sono sventrati e inutili.

In fila di fronte alle officine, quelle dove avvengono le riparazioni, stanno in fila una trentina di mezzi abbastanza ben tenuti, sono quelli che vanno rimessi in sesto per poter tornare sulle strade di Napoli. In un angoletto un po’ nascosto c’è il bus alimentato a gas sul quale è stato scoperto l’autista che dormiva, di fianco c’è un modernissimo “bus dell’arte” che ha un vetro in frantumi, di fronte c’è quel che resta di un mezzo andato in fiamme e conservato qui da quattro anni per motivi burocratici. Sul piazzale, a coprire il panorama con il Vesuvio, ci sono centinaia di autobus ridotti a rottami di ferro. Sono stati squarciati per prelevare ogni pezzo ancora utile, umiliati da operai che li hanno fatti a brandelli e lasciati lì a marcire, abbandonati da amministratori che dovrebbero mandarli a rottamazione ma se ne dimenticano.

Di fronte al cimitero dei bus squarciati c’è pure una piccola discarica: un frigorifero, un televisore col tubo catodico, pezzi di ferro e di legno ammucchiati. Nessuno ci fa caso, l’ambientazione è da film horror post atomico, tutto sembra al posto giusto, anche una discarica dentro al deposito Anm.



