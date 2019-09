Autonomia all'emiliana il rischio da evitare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 5 Settembre 2019, 22:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si avvia il nuovo governo. E trova sulla sua strada, tra i tanti temi, quello dell’autonomia regionale differenziata. Dossier scottante. Per la portata estrema delle richieste delle regioni Lombardia e Veneto, e in larga misura anche Emilia-Romagna: non a caso sono state battezzate «Spacca-Italia» da questo giornale. E ciò per le loro profonde implicazioni sui meccanismi di finanziamento delle amministrazioni, e quindi dei servizi ai cittadini; per le ricadute a catena che un’eventuale intesa con una o...