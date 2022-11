Al termine della Conferenza Stato-Regioni sulla bozza di disegno di legge sulla autonomia differenziata, il ministro delle Riforme, Roberto Calderoli, si è detto pronto a riscrivere il testo, innanzitutto introducendo la definizione dei livelli equivalenti di prestazione (Lep), come condizione preliminare rispetto alla realizzazione dello stadio più avanzato di federalismo. Si torna così ad un punto di partenza che era peraltro stabilito dalla legge n. 49 del 2009. I Lep sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

Nel decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, incentrato sull’abbandono del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

I criteri generali di delega recati dalla legge n. 42/2009 prevedono il superamento del criterio della spesa storica in favore di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, che sono il “fabbisogno standard”, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la “perequazione della capacità fiscale”, per il finanziamento delle altre funzioni.

Nella discussione attualmente in corso, prevale un approccio che vede contrapposti i poteri dello Stato rispetto a quelli delle Regioni. Ma non ci si può fermare a questo dualismo, in quanto nel gioco delle responsabilità devono essere considerate anche le città metropolitane, le province ed i comuni. Il bilanciamento tra regioni ed altri enti territoriali dovrà essere un elemento attentamente considerato, considerato che sono molti i servizi che stanno nella sfera della responsabilità delle istituzioni più prossime al cittadino.

Pertanto, il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato sull’individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull’intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione sono definiti una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare: 1) l’individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi; 2) l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità; 3) l’enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; 4) la definizione di un sistema di indicatori per valutare l’adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La strada per definire Lep e fabbisogno standard è stata tracciata ormai da più di un decennio, eppure pochi passi in avanti sono stati compiuti in tale direzione. Non è solo questione di volontà politica, evidentemente poco coerente al di là dei proclami roboanti, ma si tratta anche di una questione tecnicamente complessa.

Assicurare equivalenza di trattamento per i cittadini di tutto il Paese non è operazione semplice. Prendiamo i servizi di trasporto pubblico locale: differente è assicurare prestazioni omogenee in un’area metropolitana densa rispetto ad una zona rurale interna. Non è dunque solo questione di differenza tra nord e sud del Paese, ma anche di divari tra aree rurali e territori densamente popolati. Molte devono essere le variabili da prendere in considerazione, compresa certamente una evoluzione nella struttura demografica della popolazione che è in profonda trasformazione.

Nel definire i Lep ed i fabbisogni standard occorre in realtà riscrivere i sistemi di welfare nella società del ventunesimo secolo. Prima ancora di parlare di federalismo è necessario ripensare il meccanismo di erogazione dei servizi essenziali, per fare in modo che tornino ad essere un pilastro per la produttività totale dei fattori. E’ proprio qui che sta il cuore della discussione sinora mai condotta negli anni tempestosi di un federalismo irresponsabile. Se spostiamo l’asse del confronto politico dalla astratta definizione di modelli istituzionali alla concreta organizzazione dei servizi essenziali sul territorio, per migliorarne la qualità, potremmo entrare nel merito di una riforma dello Stato che possa apportare benefici alla vita dei cittadini. L’ideologica contrapposizione tra centralismo e federalismo può essere declinata sul versante della efficacia e della efficienza della spesa pubblica. Forse attraverso questa via la politica può riscoprire un suo protagonismo che non sia caratterizzato dalla contrapposizione tra classi dirigenti su astratti schemi di potere.

Dovremo capire, nella discussione dei prossimi mesi, se prevarrà la differenziazione dell’autonomia o l’equivalenza delle prestazioni: perseguire contestualmente entrambi gli obiettivi appare francamente contraddittorio ed illusorio. Soprattutto dovremo comprendere se la riforma delle autonomie locali resterà nelle fumisterie dei dibattiti costituzionali, oppure riguarderà finalmente le questioni vitali dei cittadini.