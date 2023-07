Non dovrebbe essere solo la contrapposizione tra Nord e Sud ad accendere l’allarme sull’autonomia differenziata formato Calderoli. Ad alimentare l’ansia che questo divario possa ulteriormente accentuarsi. C’è un altro profilo del problema, connesso certo al primo, ma non meno rilevante, che preoccupa. Ci riferiamo alla tenuta e alla funzionalità dell’ordinamento della Repubblica. Che prevede, oltre al governo centrale e alle Regioni, anche gli enti locali, Città metropolitane e Comuni, da sempre, questi ultimi, nella storia del nostro Paese, punto di rifermento primario per i bisogni delle persone.

Qual è il destino riservato ai Comuni in questo progetto di riforma? Facciamo un piccolo, si fa per dire, salto indietro: e riandiamo per un momento al 2009. E chi ci ritroviamo? Proprio lui, Calderoli, in veste questa volta di ministro della Semplificazione, con il compito di predisporre i decreti attuativi della legge 42/2009. Cosa era mai questa legge? Una legge delega che richiedeva al governo, appunto, di predisporre i decreti attuativi per il federalismo fiscale, quel federalismo introdotto dal centrosinistra con la Riforma del Titolo V (2001) e che prevedeva, all’art. 119, di istituire un fondo perequativo per i territori più in difficoltà, nonché i Lep, cioè gli ormai famosi livelli essenziali di prestazioni. Si trattava, in sostanza, di fare in modo che la novità introdotta non ledesse, anzi rafforzasse, come era nelle intenzioni del legislatore, il godimento dei fondamentali diritti civili e sociali nel Belpaese, a tutte le latitudini e a tutte le longitudini. Ma di buone intenzioni, come si sa, è lastricata la via dell’inferno. Cosa ne è seguito, infatti, non solo da parte di Calderoli, ma di tutti i governi di centrodestra e di centrosinistra, non esclusi quelli tecnici, che si sono succeduti da allora in poi: che mentre i Lep, la cui definizione è prevista anche nell’attuale legge in discussione, restano ancora una entità metafisica, il processo di perequazione per i Comuni ha avuto un suo svolgimento. Che, tuttavia, definire paradossale non è azzardato. A partire proprio dalle legge 42/2009: dove, mentre da una parte si riconosceva la necessità di un intervento centrale di sostegno ai territori più deboli, dall’altra si affermava che le perequazione doveva avvenire senza oneri a carico della finanza statale.

Un capolavoro di controsenso, insomma, degno delle migliori antinomie kantiane, ma da cui si uscì, tuttavia, con un vero colpo di genio del ministro leghista: il Fondo si poteva costituire, decretò Calderoli, non era un problema, ma occorreva ribaltare l’orbita della rotazione tra lo Stato/sole e i Comuni/pianeti, da “verticale” a “orizzontale”. In buona sostanza, grazie all’estro copernicano di Calderoli, ottimizzato nel 2012 e 2013 dai supertecnici del governo Monti, si stabilì che erano i Comuni più in salute, e non lo Stato, a doversi far carico di soccorrere quelli con minore capacità fiscale. A questo punto, si potrebbe pensare che la beffa per i Comuni fosse finita qui. Ma la realtà a volte supera la fantasia. E così nel 2014 si arriva davvero al paradosso: perché adesso, con la spending review renziana, sono loro, gli enti locali, chiamati a svenarsi per lo Stato, e non viceversa. La solidarietà richiesta ha un numero ben preciso: 560 milioni, non proprio noccioline a dire il vero, che lo Stato tratteneva per sé invece di riconoscere al Fondo. E che, ovviamente, ci si impegnava a restituire appena possibile. Ma che poi, di anno in anno, fino al 2019, si è continuato a trattenere. Riprendendone l’erogazione solo nel 2020, dopo un paventato ricorso da parte dell’Anci.

Qual è la situazione oggi? In attesa sempre dei fantomatici Lep, anche il termine della piena perequazione è stato spostato, dal 2021 al 2030: a tutto svantaggio dei comuni più deboli, e non solo meridionali. Inoltre il Fondo, per la parte di competenza centrale, dopo il 2024 non ha più risorse, laddove servirebbero circa ulteriori 600 milioni. Per non parlare di ciò che è fuori dall’“ordinario”, cioè appunto, i Lep, in merito ai quali l’ufficio di bilancio della Camera ha calcolato di recente che occorrerebbero circa 4 miliardi soltanto per garantire il tempo pieno in tutte le nostre scuole. Ora, se il governo intende rassicurare i più dubbiosi sull’autonomia differenziata, dicendo che, prima di procedere ad altre attribuzioni alle Regioni, vuole definire e finanziare i Lep, come può essere credibile se intanto non copre nemmeno la spesa che dovrebbe riguardare l’“ordinario” dei Comuni? A quali risorse ben più ingenti potrà mai attingere per i Lep?

Per ultimo, i Comuni, se passasse questa legge, dovrebbero prepararsi ad nuovo braccio di ferro, non più solo con lo Stato, ma anche con le Regioni: alle quali vengono trasferite sempre più funzioni non solo legislative e programmatorie, ma anche amministrative e gestionali. A tutto danno, e in conflitto, con le prerogative delle autonomie locali, come fissato in Costituzione.

Insomma, alla fine, più che a un decentramento, sembra di assistere ad uno sgretolamento dello Stato, a tutto vantaggio di una pluralità di microstati, le Regioni appunto, ciò che è più lontano dalla nostra tradizione e cultura autonomista e municipale. Per dirla in sintesi, con un ossimoro, quella formato Calderoli, è autonomia sì, ma “autonomia centralizzata”.