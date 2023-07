Le richieste di autonomia regionale differenziata, così come formulate dalle regioni Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna, se soddisfatte anche parzialmente sono in grado di modificare profondamente in peggio la realtà del nostro paese. Per tre grandi ordini di motivi: perché configurerebbero la nascita di regioni-stato con amplissimi poteri a scapito dell’esecutivo nazionale; perché approfondirebbero il solco a danno dei territori più deboli nelle disponibilità economiche per la fornitura di essenziali servizi ai cittadini e alle imprese (e mortificherebbero il ruolo di Roma); e infine perché spoglierebbero il legislativo di sue proprie potestà trasferendole alle commissioni, creando un vulnus alla democrazia italiana. Perché in realtà rischiano di configurare una secessione di fatto.

Lo hanno documentato nelle ultime settimane istituzioni quali la Commissione Europea, l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, il Servizio bilancio del Senato e da ultimo, con particolare autorevolezza e chiarezza, la Banca d’Italia. Lo stesso professor Cassese, poi divenuto presidente del Comitato Lep di cui si dirà fra un attimo, aveva individuato chiaramente profonde criticità (“La Stampa”, 21/11).

Lo si ricava ora anche dalle motivazioni, di cui si dà conto nelle pagine interne, delle dimissioni proprio da quel Comitato di alcuni prestigiosi componenti, fra cui i due ex Presidenti della Corte costituzionale Amato e Gallo. Il Comitato, definito una “mini-Costituente” dal ministro Calderoli (Corriere della Sera, 26/3) aveva il compito di definire i livelli dei diritti civili e sociali da garantire a tutti gli italiani: compito che invece è del Parlamento. In realtà, si tratta di un’arma propagandistica sbandierata per occultare l’immancabile effetto dell’autonomia differenziata: quello di trasferire più risorse alle regioni richiedenti a danno degli altri territori e dei loro abitanti. Come si può leggere, le motivazioni dei dimissionari sono pesantissime; a cominciare dalla valutazione che il percorso di attuazione sia attualmente fuori dai “binari definiti dalla Costituzione”.

Seppure tardivamente, e ancora molto parzialmente, le forze di opposizione stanno prendendo posizione. Ben altra enfasi sarebbe necessaria, in particolare da parte del Partito democratico, direttamente responsabile dal 2018 dell’ingresso di queste richieste nell’agenda politica del paese. L’annunciata manifestazione del Pd contro l’autonomia differenziata per avere davvero significato andrebbe tenuta a Bologna e non a Napoli (magari parallelamente ad un ritiro da parte della regione Emilia-Romagna delle richieste all’epoca formulate). Spiace moltissimo il silenzio delle forze di maggioranza su questo tema così centrale per il futuro del paese. Come ha scritto Galli della Loggia (Corriere 23/5), quel progetto “costituisce un formidabile colpo di piccone contro ciò che ancora sopravvive del nostro Stato e dell’unità della nazione”, paradossalmente “con un governo guidato da chi da sempre ha fatto dell’uno e dell’altra il cuore della propria identità”. Non si può che confidare in un radicale ripensamento, abbandonando le richieste “secessioniste” sin qui formulate.

C’è un ulteriore motivo per auspicarlo. L’intero paese ha vissuto un ventennio di crescita asfittica, con produttività e salari stagnanti se non negativi. I dati più recenti mostrano invece, sinora, una discreta capacità di recupero post-Covid, ad esempio da parte delle regioni del Centro; e con tutti i limiti e con persistenti criticità, anche del Mezzogiorno (come mostrato ieri su questo giornale). Sono dati tutti da consolidare; legati a congiunture favorevoli nell’edilizia e nel turismo. Ma proprio per entrare in una nuova fase del paese dopo il terribile primo ventennio del secolo, sono necessarie incisive politiche nazionali (seppur declinate con intelligenza e misura sui territori ove opportuno).

Con tutti i suoi problemi, il Pnrr può dare nel prossimo triennio una forte spinta: proprio perché parte dall’idea che non esistono ipotetiche locomotive e che l’Italia cresce solo se crescono tutte le sue regioni. Serve una strategia unitaria; certo non una balcanizzazione delle politiche pubbliche.