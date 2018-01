Aziende in crisi: al Sud 200mila lavoratori a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 2 Gennaio 2018, 23:04 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2019 Sergio Marchionne lascerà la guida di FiatChrysler. E nello stesso anno la produzione della Panda - il modello più venduto a marchio Fiat - abbandonerà l’impianto di Pomigliano per trasferirsi in Polonia. Giuseppe Spadaro, segretario campano della Cgil, lega queste incertezze al fatto che «il gruppo non abbia ancora comunicato quale modello o modelli saranno assemblati nello stabilimento campano». L’azienda ha parlato, senza specificare quali, soltanto di due vetture d’alta gamma....