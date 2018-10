Aznavour, il padre di tutti gli chansonnier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 1 Ottobre 2018, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spento il faro, non so cos’altro dire. Quando Mauro Bolognini mi spinse verso il cinema, mi disse che potevo fare l’attore, mi spiegò che c’era un altro modo di cantare: guarda Aznavour, guarda Brel, guarda Becaud, ripeteva. Ma come vuoi che io, scugnizzo del Pallonetto che per la prima volta vedeva un po’ di bene, guardassi a quei mostri di bravura che nemmeno avevo sentito nominare prima? Poi, però, ho studiato, sia pur sulle tavole dei palcoscenici e nelle sale di ripresa. E sì, ho...