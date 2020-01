Napoli: minore accoltellato al corso Garibaldi, la baby gang voleva «provare» l'arma

LEGGI ANCHE

Volevano usare l’arma, cercavano un pretesto per aggredire, giusto per tenere a battesimo la lama nuova di zecca. Ed è così che alla prima occasione utile, per un banale incidente (l’urto della borsa del calcetto di un coetaneo), non hanno esitato a sfoderare il coltello e a sferrare colpi contro un ragazzo inerme, incapace di capire cosa stesse accadendo. Incapace di capire il motivo di tanta foga, di tanta violenza.Venerdì 16 gennaio,un ragazzo pugnalato senza motivo,in fuga. Sono stati identificati, tre di loro hanno anche confessato e raccontato quel retroscena: avevamo acquistato il pugnale poche ore prima. E c’è un altro particolare: due dei quattro minori finiti sotto inchiesta sono tra i protagonisti dell’aggressione agli agenti di polizia alsono tra i teppisti che hanno scatenato la sassaiola contro gli agenti messi in fuga.Ma andiamo con ordine, a ricostruire 48 ore di violenza e idiozia, di sangue e risate, di aggressioni da branco e fughe da codardi. È il 16 gennaio lungo corso Garibaldi, quelli del branco sono in quattro. Si sentono forti, perché uno di loro aveva in tasca un coltello nuovo di zecca. L’hanno acquistato da poco, ma non sanno cosa farsene. O meglio. Sanno che per sentirsi all’altezza non si sa bene di quale codice, devono imparare ad usarlo.Corso Garibaldi affollato, c’è un piccolo inciampo: un ragazzo che gli passa affianco ha una borsa da calcetto, che urta uno del branco. Apriti cielo. È l’occasione che i quattro aspettavano.Bastano poche parole e vengono sferrate coltellate contro il malcapitato di turno. Neppure il tempo di abbozzare una reazione, per la vittima, solo rabbia e paura. E i quattro in fuga, magari anche un poco divertiti, ringalluzziti dal possesso della lama finalmente sporca di sangue. Decisive le immagini delle telecamere, al lavoro il pm dei minori, che passa al setaccio il contenuto delle videocamere oltre a raccogliere la testimonianza del giovane ferito. Ma non è tutto. Violenza e vigliaccheria si ripetono, almeno per due dei quattro aggressori del branco di corso Garibaldi.Venerdì, dunque, la festa del santo locale, c’è la liturgia pagana dei, con quelle cataste di legno e di alberi di natale che vengono inghiottiti dalle fiamme in una delle città più inquinate d’Italia. Rieccoli al loro posto, al centro della scena. Stanno lì a difendere il loro fuoco, subiscono l’acqua della polizia, provano un assalto. Ricordate il video postato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli? Due dei tanti teppisti in azione hanno le mani sporche di sangue di un ragazzo colpito senza un motivo, hanno la coscienza sporca eppure sono lì a divertirsi.Vengono riconosciuti e denunciati. O meglio. Si procede per gradi. Le immagini tradiscono uno in particolare, che subisce una perquisizione. Saltano fuori indumenti, lo spettro dei sospettati si allarga ad altri tre, che vengono identificati grazie ai loro vestiti. Vengono sequestrati telefonini cellulari usati per comunicare tra loro e un coltello a serramanico. Una volta dinanzi al pm,, a partire proprio dall’acquisto del coltello e dall’aggressione del 16 gennaio scorso.Non hanno precedenti, sono iscritti a istituti superiori. Uno di loro è anche appassionato di diritto, nonostante sia implicato sia nella storia del ferimento di Corso Garibaldi, sia nella vicenda del fuocarazzo di Sant’Antonio. Difesi dall’avvocato, ora i quattro minori saranno segnalati anche ai rispettivi istituti scolastici e rischiano un processo. Ovviamente - si fa per dire - restano a piede libero, quasi a dispetto di quelle 48 ore vissute tra scherno, violenza e risate prive di senso.