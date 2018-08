CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 30 Agosto 2018, 22:44

Si punta su Francesco Floro Flores come nuovo commissario per la bonifica di Bagnoli. Il governo è orientato a optare per l’imprenditore attivo soprattutto nel mondo dell’informatica, dello spazio e dello spettacolo per sostituire Salvatore Nastasi che si è dimesso nei giorni scorsi. La scelta sembra rafforzare l’asse tra i 5Stelle del presidente della Camera Roberto Fico e Luigi de Magistris che proprio il sindaco aveva annunciato nelle ultime settimane.La lettera firmata dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, con il nome dell’imprenditore Flores è già stata inviata al presindente del consiglio Conte che dovrà ratificarla per dare il via libera definitivo, con tutta probabilità, già nel consiglio dei ministri di martedì prossimo.