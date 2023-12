A Barcellona si stanno ancora domandando se il ciclo Xavi sia di servizio alla gloria o ri-fondativo. Non sanno se appartiene all’onda grossa oppure no. Il Barcellona ha avuto cicli spagnolo-catalani.



Ecco Herrera-Guardiola, e cicli olandesi Cruijff-Rijkaard, che le hanno dato il grosso dei tituli, con in mezzo cicli di servizio. Se è innegabile il lavoro di Xavi dopo Ronald Koeman, che non aveva funzionato, è altrettanto innegabile che Barcellona si aspettava un nuovo dominio e un grande ritorno in Champions League, invece la sconfitta di pochi giorni fa ad opera del Girona – rivelazione della Liga – ha riportato a galla i malumori sedati dalla vittoria del campionato spagnolo nella passata stagione.

Xavi ha il merito di avere ridato un linguaggio calcistico forte alla squadra che la diritta via del gol aveva smarrito, di avere dalla sua l’incarnazione dell’onda guardiolesca, di aver riportato la vittoria del campionato al secondo tentativo, con un secondo posto nel primo anno, ma non è riuscito a prendersi la Champions League, che poi significa mettersi veramente davanti al Real Madrid. Ma si è trovato a fronteggiare una diversa economia di club, un ridimensionamento di sogni & calciomercato: «Quando siamo subentrati non riuscivamo nemmeno a pagare gli stipendi e avevamo una spada di Damocle che pendeva su di noi; la società non aveva pagato i creditori per tre semestri. Eravamo clinicamente morti nel caso in cui i debitori avessero fatto valere il loro debito», questo il racconto del presidente Joan Laporta. E poi c’era da misurare il vuoto lasciato da Lionel Messi e non ancora riempito. Messi rimane una ferita emotiva prima che calcistica, un tradimento così grande da non poter essere digerito nel breve termine, più grande di quello lasciato da Luis Figo – che pure cambiò la storia del calciomercato e i rapporti Barcellona-Madrid, ora divenuto un documentario a riprova che è un fatto storicizzato, Messi no – e così nei momenti di stanca e di sconfitta torna, come tutti i grandi amori. Poteva andare diversamente, doveva andare diversamente. Ma Messi ha mandato due cartoline una da Parigi e l’altra da Miami, «Hasta la vista, baby». Davanti alle quali puoi fischiare quanto ti pare, ma poi resta comunque l’amaro in bocca.

Xavi è stato chiamato a fare Cruijff, ridisegnare l’anima e crescere. In fondo c’era la Masia, la cantera del Barcellona, la grande serra giovanile da dove la squadra-nazione pensava di poter tirar fuori tutti i calciatori possibili, ma poi ha accelerato, facendo degli acquisti non da Barcellona: Raphinha e Robert Lewandowski e João Felix, tutti calciatori sui quali riscommettere, ipotecando il futuro. Dove un tempo Neymar arrivava subito, ora c’è João Felix che non ha funzionato all’Atletico e forse verrà rigenerato. È anche vero che il calciatore che doveva servire a bilanciare questi azzardi, e che porta il fuoco, il pallone e scrive il futuro, Gavi, si è fatto male (rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco), e il suo infortunio è stato come il crollo di una diga. Certo il Barcellona ha tanti altri calciatori giovani e di livello (João Cancelo, Gundogan, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal) ma gli azzardi di Laporta, che avvolge ogni scelta con grandi discorsi da tribuno, sembrano avere il fiato corto in queste settimane. Il Barcellona si porta dietro anche le scorie del tentativo di rottura della Catalogna, il distacco dalla Spagna, l’unica ideologia possibile per una regione ricca e vincente che sgonfiata e stropicciata lascia un altro vuoto da riempire con una supremazia calcistica che stenta a tornare. Xavi fa il possibile, la squadra anche, ma essere Cruijff è molto difficile, anche essere Guardiola non è facile, come in campo cercare d’essere Messi. Il problema sono le proiezioni e le proporzioni. È probabile che nel giro di pochi anni riusciranno a rivincere la Champions, in poco avranno un Camp Nou in tiro anche se sempre un filo sotto il Santiago Bernabéu, perché l’ossessione è quella: politica, sociale, culturale e sportiva.

Non sopportando di stare in bilico, e di non essere la prima insidia del Real Madrid. La vittoria della Liga è stata una accelerata che ha portato una contrazione: sappiamo di nuovo chi siamo, incrementiamo il salto, come è sempre accaduto negli anni delle grandi ondate. Poi è arrivata la sconfitta col Girona, che ha soppalcato quella vittoria aumentando la distanza. Una sportellata in faccia a Xavi e al gioco di posizione, ai sogni grandiosi di Laporta e ai catalani che non sopportano le transizioni. Manca tanto, ma questo è il catalogo delle crepe nelle quali si può infilare il Napoli. Barcellona-Girona è la partita da guardare e riguardare, Michel lo stratega da seguire.