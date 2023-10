Nella stessa domenica in cui sono crollati i campioni del calcio al Maradona si erano esaltati, poche ore prima, i cestisti di Napoli, piegando i campioni del basket, gli assi di Milano. C’è stata una bellissima festa al PalaBarbuto, l’impianto dedicato a Lello Barbuto, grande firma del Mattino. Quattromila tifosi pazzi di gioia stretti intorno agli azzurri. E, se vi fosse stato un palazzetto con una maggiore capienza, sarebbero stati tre o quattro volte in più, secondo le stime del Napoli Basket, che si è affidato a un manager di valore come Dalla Salda per rilanciare la squadra dopo aver rischiato la retrocessione nella precedente stagione.

«Magari con le vittorie riuscissimo a far costruire un impianto da 10mila posti come il Mario Argento. Novosel me ne aveva sempre parlato», ha detto il coach Milicic, croato come Novosel, maestro di basket che giocava col Napoli Basket al Palasport Mario Argento, dall’altro lato della strada. La casa dello sport napoletano non esiste più da un quarto di secolo. Chiusa nel 1998, è stata demolita e mai più ricostruita, in assenza di progetti, accordi tra Comune e privati, fondi. Dunque, quella di Milicic resterà un’illusione. Purtroppo a Napoli lo sport viaggia a una velocità differente rispetto agli impianti. Da sempre, da quando i campioni emigravano per coltivare il sogno di vincere una medaglia olimpica o mondiale.

Gli sforzi di società, tecnici e atleti sono enormi sotto tutti i punti di vista e non sono sempre ripagati nel modo giusto. Immaginate quale gioia avrebbero provato dopo la vittoria su Milano il coach Milicic e i suoi ragazzi in un palazzetto da 10mila posti sold out, come quel Mario Argento dove peraltro vi erano più portoghesi che paganti nei magnifici anni Ottanta. Una gioia non ripetibile.

Nei giorni scorsi l’assessore comunale allo Sport, Ferrante, è stata chiara a proposito delle macerie del fu Palasport di Napoli: «Le cifre per demolizione e ricostruzione sono enormi, parliamo di 70-80 milioni, e l’accordo pubblico-privato finora non c’è stato nonostante i nostri tentativi. Non abbiamo perso le speranze ma ora stiamo prendendo in considerazione la possibilità di progettare un palasport in zona Parco dello sport di Bagnoli». Speranze, appunto. Senza alcuna possibilità di vederle concretizzate in tempi ragionevoli, perché l’idea di utilizzare i terreni del Parco dello Sport a Bagnoli è al momento un’utopia. Su quell’area di 14 ettari è necessaria una bonifica supplementare e, grazie alla struttura commissariale, stanno per essere assegnati i lavori, che dureranno almeno 18 mesi. Intanto, non è stato presentato alcun progetto. Gli imprenditori, anche quelli vicini allo sport, non sembrano attirati dall’idea di creare - finalmente - una Casa sportiva in quella zona della città che fin dai Giochi del Mediterraneo di sessant’anni fa ospita squadre e atleti, dal calcio al basket e alla pallanuoto.

Una metropoli senza palazzetto - un impianto da 10mila posti, utilizzabile non soltanto per gli eventi sportivi - è la nota dolente che sarà stata sicuramente colta anche dal ministro Abodi, ieri a Napoli per una nuova visita nelle periferie, dove maggiori sono le necessità e le carenze. In attesa della riapertura dello stadio Collana, di proprietà della Regione Campania, c’è chi si organizza con i propri strumenti.

È il caso dell’olimpionico di spada Sandro Cuomo, che sta per inaugurare all’interno dell’istituto per ciechi Martuscelli la “Casa dello Sport” per disabili e disagiati tra i 14 e i 34 anni. Perché nessuno, nonostante le difficoltà impiantistiche, deve restare indietro o escluso.