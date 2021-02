Bassolino, scatto da podista mentre il Dem girano a vuoto

Con un post su Facebook, Antonio Bassolino ha annunciato la candidatura a sindaco di Napoli. Da politico navigato, ha atteso la nascita del governo e, con una coincidenza perfetta, ha avuto cura di non lasciare scoperta una decisione carica di implicazioni conflittuali, raccogliendola sotto l’ombrello protettivo della “nuova fase” che l’arrivo di Draghi alla presidenza del Consiglio apre per il nostro Paese. Come a Roma, così a Napoli, è il tempo di mettere davanti a tutto l’interesse generale; “prima dell’interesse di parte”, ha scritto Bassolino.



Il punto sta proprio qui: chi è la “parte”? Come trent’anni fa, anche oggi, Bassolino colloca la sua mossa nel solco di una frattura e si candida ad interpretare sul terreno locale il tempo nuovo che si annuncia. Lo fa, ancora una volta, senza il suo partito. Per la verità, a trent’anni di distanza non c’è più un partito dal quale smarcarsi; ma è pure evidente a tutti la portata del suo gesto e ciò che questa annunciatissima discesa in campo comporta per il Pd e in generale per il centrosinistra in città. Il passo dell’ex sindaco di Napoli era atteso da tempo e Bassolino in questi anni non ha fatto altro che pensare (e tentare) di riprendersi Palazzo San Giacomo.



Sempre, gli si è messo di traverso il partito che pure ha contribuito a fondare e che puntualmente ha fatto di tutto per escluderlo. Oggi le cose stanno in modo differente e in ogni caso, quale che sia l’esito delle elezioni, Bassolino è destinato a giocare un ruolo decisivo nel processo che porterà alla scelta del prossimo sindaco della città. Se infatti la sua partita può apparire incerta (ma chi oggi può dirsi sicuro di farcela a Napoli?), è altrettanto evidente che il centrosinistra dovrà fare i conti con questo vero e proprio runner politico, paziente e sagace, che ha dato fin troppe prove di saper aspettare il momento giusto, pronto ad approfittare della situazione alla prima occasione favorevole. E questa occasione si è presentata con le circostanze che hanno portato prima al fallimento dell’ipotesi di un nuovo incarico a Giuseppe Conte e poi alla designazione di Mario Draghi. A sinistra, l’esito di questa partita è stato l’oggettivo indebolimento del Pd e una scossa potentissima all’alleanza con il Movimento cinque stelle. Si è così aperto il varco dentro il quale la scelta di Bassolino ha acquistato concretezza politica. Mentre la crisi di governo a Roma faceva saltare a Napoli i piani lambiccati dei due partiti per il futuro candidato a sindaco, l’ex sindaco di Napoli ha visto profilarsi una possibilità concreta e ha anticipato tutti mettendo sul piatto la propria scelta e, fatalmente, i consensi che questa produrrà - molti o moltissimi chissà, ma sicuramente impossibili da trascurare.



Che cosa farà il Pd? Resisterà fedele allo schema piuttosto pericolante dell’alleanza con i Cinque stelle, cercherà di prendere tempo, sperando semmai in un rinvio delle elezioni causa pandemia, si accoderà? Sono tutte cose che ci interessano fino ad un certo punto. La vera questione è l’attualità di questa candidatura. Cosa dice dello stato della politica napoletana e quali aspetti rivela della condizione della sfera pubblica in città? Il primo elemento è che Bassolino appare, dopo dieci anni di Luigi de Magistris, come una sorta di «esperto del mestiere».



Anche chi non lo dice, in qualche modo pensa a Bassolino come a uno che ci sa fare, il solo in possesso di una qualche idea della città e con una sufficiente conoscenza della macchina amministrativa. Tale insomma da poter prendere in mano le sorti della città dopo un decennio di insipienza politico amministrativa. Quando si candidò a sindaco, all’inizio degli anni Novanta, Bassolino aveva passato da poco i quarant’anni. Oggi ne ha trenta di più sulle spalle, ma quello che in altre circostanze sarebbe apparso come un elemento di debolezza, una sorta di ritorno del passato che non passa, è al contrario, in queste condizioni, tutta la sua forza. Bassolino, come ogni politico, vuole guardare avanti, pronto a voltare pagina, ma di fatto sa bene che il richiamo della sua candidatura, scontata la dose pur non trascurabile di nostalgia, sta tutto in una sorta di versione napoletana del “ghe pensi mi” di berlusconiana memoria. Insomma, si presenta sulla scena come quello che ci sa fare, che dice “scostati, e facci lavorare”; in breve, quello che interviene quando tutti sono sfiniti e sentono il bisogno di affidarsi a qualcuno di comprovata esperienza. In più, Bassolino ha cultura politica ed è in grado di leggere Napoli in un quadro più ampio di riferimenti nazionali.



Questi elementi indubbi di forza della candidatura bassoliniana sono una sorta di immagine rovesciata della condizione in cui versa la politica in città, in mano per lo più a gente senza passato e senza un briciolo di sapienza. Se è facile verificare l’inconsistenza del Movimento cinque stelle, la sua evanescenza, la più assoluta incapacità di articolare una frase di senso compiuto su Napoli, sulla sua posizione nel quadro del Mezzogiorno d’Italia e sul suo futuro possibile, si resta di stucco a guardare il Partito democratico. E non perché ci si sia mai fatta qualche illusione riguardo a questo partito male assortito e peggio diretto. Semplicemente, si resta di stucco di fronte alla più assoluta mancanza anche del minimo riflesso di sopravvivenza. Se mettiamo in fila i riti inutili di questi anni, il proliferare di conferenze programmatiche senza che qualcuno abbia mai avuto sentore di un programma, di appelli alla società civile di cui la stessa non sembra aver avuto notizia, e soprattutto le faide interne, deluchiani e antideluchiani, il presidente della Regione e il segretario metropolitano, ebbene dobbiamo constatare che la principale forza del centrosinistra in città ha pensato di fare politica senza accorgersi minimamente di quello che intanto accadeva intorno ad essa. E così, mentre in qualche stanza da qualche parte qualcuno si chiedeva «se sposto Amendola e metto Fico, poi Franceschini che fa?», sentendosi magari pure un grande stratega, le cose si sono messe in moto per conto proprio. Bassolino ha annunciato la sua corsa e allo stratega di cui sopra non resta nemmeno la possibilità di metterlo in guardia dal rischio di far vincere la destra, perché intanto quella stessa destra siede al governo con il Pd. Si chiama «nuova fase», l’ora in cui bisogna mettere da parte ogni interesse di parte.

Ultimo aggiornamento: 23:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA