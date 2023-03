Nel Bollettino Economico n. 1 del 2023 della Banca Centrale Europea si legge che «il Consiglio direttivo continuerà ad aumentare i tassi di interesse in misura significativa a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2 per cento nel medio termine». Da luglio dello scorso anno, la Bce ha innalzato i tassi di 300 punti base, sino alla recente decisione di inizio di febbraio, nella quale l’Istituto di Francoforte ha aumentato di ulteriori 50 punti base i tassi di interesse.

Il prossimo 16 marzo è in calendario la prossima riunione della Bce, e si attende una ulteriore decisione. È chiaro che si gioca in questa fase una partita strategica per il futuro prossimo delle economie comunitarie. Il passaggio è molto stretto: si confrontano da un lato le tesi rigoriste di chi intende stroncare l’inflazione con una ulteriore massiccia dose al rialzo del tasso di interesse e dall’altro le opinioni di chi ritiene molto pericoloso continuare con strette monetarie che rischiano di soffocare il tono dello sviluppo economico, oltre che di incidere sui conti pubblici dei Paesi ad elevato deficit, attraverso l’aumento del costo per il servizio del debito, che riduce i margini di libertà delle politiche economiche nazionali.

I due più autorevoli esponenti italiani, Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, e Fabio Panetta, membro del Board della Bce, sono particolarmente cauti rispetto ad una stretta continua ed intensa sui tassi. Le banche centrali, in una fase di elevata incertezza sulle prospettive d’inflazione, secondo quanto ha dichiarato Panetta «dovrebbero essere prudenti, agire con gradualità e non prendere una direzione in piena velocità perché poi potrebbero pentirsene».

Nello stesso Bollettino della Bce - precedentemente citato - si preannuncia la decisione successiva: «Alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo, Il Consiglio direttivo intende innalzare i tassi di interesse di altri 50 punti base nella prossima riunione di politica monetaria, a marzo, per poi valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria».

Qualche giorno dopo, però, il presidente della Bundesbank, la Banca Centrale tedesca, Joachim Nagel, ha dichiarato, per la prossima riunione di marzo, di attendersi “un robusto aumento”, lasciando intendere che forse un aumento di mezzo punto non fosse sufficiente.

La linea tedesca ha raccolto il suo controcanto. Il governatore della Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, è stato più cauto, affermando che la Bce dovrebbe ora diventare “più graduale” nell’aumentare i tassi, e concludere al più tardi a settembre. «Non dobbiamo cantare vittoria troppo in fretta – ma dovremmo essere più graduali e più pragmatici nel ritmo dei prossimi rialzi», ha detto Villeroy in un discorso al Parlamento francese.

Ignazio Visco è stato ancora più esplicito, dichiarando di non apprezzare le dichiarazioni dei suoi colleghi sui rialzi prolungati dei tassi; ha inoltre ha sottolineato il legame stretto tra scelte di politica monetaria e profilo dell’andamento produttivo, paventando l’ipotesi che strette eccessive possano indurre soluzioni recessive. «La politica monetaria dovrà continuare a muoversi con prudenza, facendosi guidare dai dati che via via si renderanno disponibili, in modo da riportare l’inflazione all’obiettivo del 2 per cento nel medio periodo, senza mettere a rischio la stabilità finanziaria e minimizzando gli effetti negativi sull’ancora fragile ripresa».

Insomma, si è formato un asso franco-italiano di banchieri centrali che cerca di arginare le spinte verso politiche monetarie molto restrittive che sono nelle corde dell’approccio tedesco, da sempre favorevole ad una lotta senza quartiere alla inflazione. In qualche modo si chiude anche la lunga parentesi di una Bce, guidata da Mario Draghi, che aveva assunto una postura decisamente indipendente rispetto agli Stati nazionali.

Tornano spinte verso esigenze contrapposte, che da decenni vedono un dualismo irrisolto tra una Germania rigorista ed un asse franco-italiano espansionista. Va sottolineato comunque che l’inflazione europea, a differenza di quella statunitense, non è determinata da un eccesso di domanda, che deve essere curato necessariamente da interventi di stretta monetaria. Maneggiare con cura le politiche sui tassi di interesse diventa una partita a scacchi delicata, dalla cui intelligenza dipenderà il sentiero della ripresa economica.

«Muoversi con piccoli passi non significa muoversi di meno», ha detto Fabio Panetta, ma «affrontiamo così tanta incertezza in entrambe le direzioni, che non sarebbe saggio andare troppo veloci». Anche perché «i tassi sui prestiti stanno salendo più velocemente che in passato, in linea con il ripido rialzo dei tassi della Bce. E i prestiti a imprese e famiglie stanno decelerando rapidamente».

Insomma, gli effetti di decelerazione si stanno già manifestando, mentre sembra invece possibile che una pressione eccessiva sui tassi possa invece gelare le aspettative e le decisioni sugli investimenti, rallentando la crescita. Le conseguenze delle restrizioni monetarie presentano una isteresi temporale che non rende tempestivamente visibili le conseguenze sull’economia reale.

Restano sul terreno ipotesi e schemi di ragionamento differenti. Tre giorni fa, in una lectio sulla inflazione sottostante presso l’Università di Dublino, Philip R. Lane, membro del board esecutivo della Bce, ha affermato che «il declino dell’inflazione è stato principalmente causato dall’indebolimento di alcune pressioni inflazionistiche, ed in particolare dal notevole declino del prezzo del gas nei recenti mesi».

Molti altri indicatori, secondo Lane, non segnalano ancora una inversione di tendenza, in particolare nel settore dei servizi. Ed anche le aspettative inflazionistiche non sono state ancora domate. Di conseguenza, «sarebbe appropriato aumentare i tassi di interesse ulteriormente dopo il nostro Board di marzo, mentre la calibrazione esatta oltre marzo dovrebbe riflettere l’andamento della inflazione e le informazioni contenute nelle previsioni macroeconomiche».

Guardando agli indicatori, una prudenza ancor maggiore sembrerebbe una scelta quasi obbligata. L’economia dell’area dell’euro si trova ora in una situazione migliore rispetto a quanto era stato previsto a dicembre: i recenti sviluppi appaiono in linea con un “soft landing”, ossia con una economia che rallenta, ma evita una rovinosa recessione. In tali circostanze, il Consiglio direttivo della Bce potrebbe essere in grado di tornare a mettere sotto pieno controllo l’inflazione senza sacrifici eccessivi in termini di andamento delle attività economiche.

Sparare all’inflazione, che comunque va combattuta, con un bazooka o con un fucile di precisione determina profonde differenze. Gli effetti collaterali di una politica monetaria eccessivamente restrittiva potrebbero essere particolarmente dolorosi per il tono muscolare dell’apparato produttivo europeo, comunque già messo a dura prova dalla pandemia e dalla guerra. Nell’interesse nazionale c’è evitare un inutile rigore che rischia di condurci in un inverno produttivo di difficile conduzione, con un peggioramento dei conti pubblici per effetto dei costi del servizio del debito.