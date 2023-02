Il governo si accinge a proporre all’Unione Europea la revisione di alcuni interventi del Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza), anche grazie all’opportunità di integrarlo con l’iniziativa comunitaria RePower EU.

La gran parte dei finanziamenti prevista dal Pnrr è stata già destinata ai soggetti attuatori, ma vi è evidenza di alcune misure che hanno difficoltà.

Allo stesso tempo, vi sono misure per le quali le disponibilità si sono rivelate insufficienti; e soprattutto alcuni casi in cui la scelta dei progetti è stata assolutamente opinabile, e su cui sarebbe il caso di intervenire. È il caso dei nuovi impianti per il trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Come documentato in una recente, pregevole, pubblicazione della Cassa Depositi e Prestiti, l’Italia non ha ancora raggiunto, per la raccolta differenziata, l’obiettivo del 65% che si era dato per il 2012.

Soprattutto, presenta rilevantissime differenze territoriali nella raccolta e nelle dotazioni impiantistiche: al Nord c’è una capacità superiore rispetto ai rifiuti raccolti, mentre nel Centro-Sud ci sono ampi deficit: il fabbisogno impiantistico, attuale e prevedibile per il 2035 è particolarmente alto in Lazio, Campania e Sicilia, mentre Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia sono già pienamente autosufficienti. Al Centro-Sud mancano in particolare impianti a tecnologia complessa. Anche per queste carenze, Campania e Lazio conferiscono molti rifiuti organici in altre regioni.

Il Pnrr stanzia 450 milioni proprio per nuovi impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla differenziata. Tuttavia, il ministero per la Transizione Ecologica, cui spettava la gestione della misura, nell’allocazione delle risorse non ha tenuto conto di queste grandissime disparità; non ha nemmeno rispettato il vincolo di legge del 40% destinato al Mezzogiorno. Ha invece deciso di istituire due fondi separati: uno, con il 60% del totale, per il Centro-Sud; e uno con il 40% per il Nord.

Che cosa è successo? Sono stati presentati 481 progetti ritenuti idonei, ma ne sono stati finanziati solo 28. Dal Lazio e dalla Campania, viste le necessità, sono stati presentati rispettivamente 99 e 49 progetti idonei.

Ma di tutti questi, ne è stato finanziato uno solo, a Benevento, con 3,2 milioni perché il plafond Centro-Sud si è esaurito con i primi 13 progetti della graduatoria. Nella parte alta della graduatoria i progetti localizzati nelle regioni del Nord erano molto pochi; tuttavia il 40% in quel territorio era garantito per principio, e quindi ne sono stati finanziati altri, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore.

Ad esempio il progetto presentato dal Consiglio di bacino di Rovigo, che ha ottenuto un punteggio di 67,8; ma non quelli relativi a tre impianti a Roma, che avevano ottenuto 69,6, 69,47 e 67,93 punti, così come altri a Rieti e a Nocera Inferiore.

In pratica, invertendo la logica del Pnrr la riserva del 40% ha garantito le regioni del Nord. In presenza di grandi disparità territoriali e di molti progetti idonei che avrebbero potuto iniziare a ridurle, si può dire che si sia esplicitamente mirato a lasciarle inalterate non finanziandoli.

È uno dei casi in cui più evidente è stata la mancanza di indirizzo politico nei meccanismi di attuazione del Piano, lasciati totalmente alla discrezionalità del Ministero. Bene farebbe in questo caso il governo, rivedendo il Piano, a destinare a questa misura risorse eventualmente disponibili, ma finanziando solo i progetti nelle regioni più carenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA