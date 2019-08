Bengalese ferito dal branco a Napoli, spunta l'identikit del capo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 14 Agosto 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello più violento indossava una maglia verde, ha i capelli ricci e la carnagione scura. È stato lui a prendere una pietra dal marciapiede, a spaccarla a terra per ricavare un’arma affilata da lanciare al volto di un cittadino bengalese. È lui il capo di un branco di sette o otto ragazzi, tutti giovanissimi: sono napoletani, anche se tra di loro ce n’era uno che parlava spagnolo, probabilmente un amico conosciuto in vacanza o in qualche corso di studio. Sono i primi elementi che emergono dalle indagini sul...