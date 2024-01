La vicenda della “sollecitazione” della Procura della Corte dei Conti a sgomberare gli ex custodi dagli immobili del Comune occupati illecitamente è estremamente grave e merita il massimo dell’attenzione, giacché rappresenta un esempio nitido di come la res publica non debba essere amministrata.

Proviamo a riassumere: nelle scuole e negli edifici pubblici di sua proprietà il Comune collocava propri dipendenti come custodi, costoro erano sistemati, fin quando restavano in servizio, presso un immobile che Palazzo San Giacomo ricavava all’interno della stessa struttura. Quando il custode era collocato in quiescenza era tenuto a lasciare libera la casa occupata per il tempo necessario allo svolgimento della propria mansione. Ebbene tale obbligo era sistematicamente disatteso, con il paradosso che l’ immobile era “ereditato” da figli e persino nipoti degli ex custodi.

Un bene pubblico quindi sottratto all’ Ente ed alla comunità, che, in molti casi era abidito agli usi più impropri: officine meccaniche, autorimesse, laboratori artigiani, persino negozi di alimentari e di stoffe e tessuti, incredibile a dirsi. Per anni dirigenti scolastici hanno inutilmente segnalato l’appropriazione indebita al Comune di Napoli, richiedendo che gli istituti potessero versare un canone di locazione per trasformare quegli spazi in aule o laboratori didattici. La Corte dei Conti aveva già ammonito che l’omessa liberazione e la mancata messa a reddito di tali alloggi costava all’Ente quasi 3 milioni di euro all’ anno. Nei primi due anni di Giunta De Magistris, furono avviati e perfezionati diversi provvedimenti di sgombero, da quello dell’ex custode proprio di palazzo San Giacomo a quelli di ex bidelli e custodi delle scuole (con annessi eredi).

Ebbene diversi consiglieri comunali dell’epoca (eravamo nel 2012) si recarono dal sindaco per perorare la causa dei “poveri ex custodi mandati via”. Da allora i provvedimenti di sgombero furono fermati, con un’evidente, iniqua disparità di trattamento tra coloro che erano stati già sgomberati e chi all’interno degli alloggi continuava a vivere, a dispetto delle normative vigenti e dell’interesse pubblico.

Erano anni tormentati in cui la Regione approvò il quarto provvedimento di sanatoria delle occupazioni degli immobili pubblici, cui, dopo un iniziale confronto interno, la giunta De Magistris aderì, scelta che creò sconcerto, rammento un’ intervista durissima proprio su questo giornale dell’ex Assessore Giuseppe Narducci , che spiegò come da un esecutivo guidato da un ex magistrato era lecito attendersi il rispetto rigoroso delle leggi e delle normative esistenti. In quegli anni, in realtà, c’è stata una vera escalation di occupazioni abusive. Cito, per brevità, l’ esperienza dell’ex asilo Filangieri, ristrutturato con 3 milioni di euro per ospitare eventi del Forum internazionale delle Culture e di fatto “consegnato” ad un’associazione di “artisti” denominata “La Balena” cui l’Amministrazione si guardò bene dal richiedere canoni di occupazione. L’associazione “La Balena”, cui, di fatto, si affidò la gestione del bene organizzava eventi, anche a pagamento, utilizzava le utenze pubbliche e gestiva un bar con somministrazione di alcolici.

Tutto ciò fino a tarda serata, provocando le proteste dei residenti, che, con diverse note indirizzate agli amministratori, denunciavano il quotidiano disturbo della quiete pubblica. Oggi su tali discutibili pratiche, con l’ invito ad intervenire sugli ex custodi, la Corte dei Conti accende i riflettori. Se il debito delle casse comunali in 10 anni è passato da 1 miliardo di euro con la gestione Jervolino a quasi 5 miliardi certificati nel 2021 è proprio a causa delle sciagurate politiche amministrative perseguite sul patrimonio immobiliare, sull’occupazione di suolo pubblico, sull’evasione ed elusione dei tributi. L’auspicio è che questi tempi siano irreversibilmente alle nostre spalle. Sono senz’altro condivisibili ed indifferibili i programmi di riqualificazione urbanistica, di recupero e valorizzazione delle aree dismesse, di riscatto delle periferie ma occorre celermente realizzare le precondizioni essenziali, attraverso la ricostruzione di un patto di cittadinanza, incentrato su un nuovo rapporto diritti-doveri, sul recupero di un clima di legalità, su una più chiara e, soprattutto, diversa declinazione del valore e principio di “bene comune”.