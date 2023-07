Ha provocato la forte reazione del presidente Biden, e di tutto il mondo liberal statunitense, la recentissima decisione della Corte Suprema americana che ha dichiarato contrario ai principi della Costituzione il metodo, adottato nel caso specifico da Harvard e dall’università della North Carolina, di selezionare l’accesso ai loro corsi sulla base della razza degli studenti e non esclusivamente del merito.

L’ex presidente Barack Obama ha ricordato nell’occasione che, senza l’ausilio di quel metodo, probabilmente non sarebbe potuto entrare nel mondo elitario delle grandi università e non avrebbe percorso la sua brillante carriera. Forse, date le sue superiori qualità intellettuali, non è stato del tutto credibile.

Molti commentatori si sono soffermati sul fatto che si tratterebbe di una pronuncia reazionaria, operata da un tribunale i cui giudici sono stati scelti in maggioranza dal presidente Trump. Tuttavia, piuttosto che soffermarsi sul lato della lotta politica, è preferibile guardare alla sostanza del problema.

L’affirmative action, cioè il ricorso a principi di valutazione differenziati in ragione dell’appartenenza a minoranze svantaggiate, ha consentito a molti appartenenti a minoranze etniche, prevalentemente di colore, di ottenere una posizione di rilievo nel mondo del lavoro. Il criterio venne introdotto originariamente dal presidente Kennedy, per offrire una sorta di risarcimento sociale, se non anche per la schiavitù subita nei secoli, a quella parte degli americani che erano stati oggetto di discriminazione nel passato. La stessa università di Harvard ha fatto presente che la decisione della Corte rende difficile mantenere l’insieme di un corpo di studenti che rappresenti la composizione sociale dell’America. Tanto più che, occorre ricordare, la pratica dell’applicazione di criteri di diversity è già da tempo adottata nelle assunzioni di personale.

In sostanza, la “scelta positiva” di formare i gruppi dirigenti non esclusivamente in base al criterio della capacità, ma facendo riferimento a quello di una sorta di armonica rappresentazione della composizione della società, sarebbe quella più consona per favorirne anche lo sviluppo economico. Quest’ultimo trarrebbe infatti giovamento dalla circostanza di poter utilizzare gli effetti positivi che derivano dal confronto delle differenziate esperienze in una realtà inclusiva. In sostanza, favorire l’apertura alle diverse componenti della società darebbe corpo nel modo più immediato ed efficiente a quel melting pot, quel crogiolo nel quale si forma una realtà cosmopolita, che permette di costruire una identità condivisa e di favorire la convivenza di gruppi etnici differenti, che è alla base del sogno americano e della grandezza degli Stati Uniti.

Se questo costituisce l’obiettivo originario degli interventi miranti a favorire l’inserimento di etnie discriminate, occorre tuttavia domandarsi se si tratti di un metodo che va ragionevolmente applicato in una fase temporale limitata, ovvero che debba essere mantenuto indefinitamente. Nella seconda ipotesi, si potrebbe temere che il differente trattamento tra cittadini mini quello spirito di comunità indispensabile per la pacifica convivenza civile. E in realtà, in questa fase storica, soprattutto dopo il successo di movimenti del tipo black lives matter, pare proprio che le distanze tra i diversi si vadano acuendo.

Forse potrebbe essere il caso di valutare l’inclusività come garanzia per le singole persone, piuttosto che a vantaggio de i gruppi di appartenenza. Ipotesi che dovrebbe essere favorita dal fatto che la costituzione americana tutela esplicitamente i diritti dei singoli individui e il suo 14° emendamento prescrive l’uguale protezione legale di tutti i cittadini. Basti considerare che mortificare le competenze dei singoli per creare categorie protette all’interno di una compagine sociale non ne agevola certo le possibilità di sviluppo, ma può più facilmente indirizzarla verso il declino.

Ipotesi che fa torto all’immagine che in tutto il mondo si ha oggi dell’America. Il tutto, senza trascurare il fatto che occuparsi, ancorché per nobili motivi, solo di una parte della popolazione, in sostanza privilegiando una minoranza a danno della maggioranza, rischia di non rappresentare fedelmente l’essenza di un sistema democratico.

Un’ulteriore considerazione può essere svolta in materia. Per giudicare della validità di un programma può essere utile valutarne le conseguenze qualora sia applicato sino al massimo delle sue possibilità. Orbene, dato che negli USA sono presenti numerosissime etnie di diversa provenienza, ne dovrebbe essere garantita la partecipazione di ciascuna ad ogni tipo di attività. Non solo per accedere a corsi universitari. Dove, sia detto per inciso, oggi uno studente di origini asiatiche per poter entrare deve ottenere un punteggio notevolmente più alto di un suo collega appartenente ai gruppi favoriti. Inoltre, limitare l’applicazione dell’azione positiva contro la discriminazione al criterio etnico potrebbe risultare limitativo, dato che non considera, ad esempio, il dato religioso, o quello della provenienza geografica, o delle condizioni familiari, o gli altri cento facilmente individuabili.

Se si guarda poi all’applicazione concreta del principio, non mancano poi difficoltà pratiche. Si può preferire una rappresentanza proporzionale, in quota percentuale riferita alla consistenza del gruppo di appartenenza. Oppure garantire una sorta di diritto di tribuna, attribuendo almeno un esponente per ogni gruppo. Difficile dire quale scelta sia la più conveniente. Tanto più nel caso in cui il numero dei posti disponibili sia inferiore a quello dei potenziali candidati presenti nell’elenco delle preferenze.

Alla fine, come ben sa ognuno di noi, le persone che ammiriamo, in tutti i campi, dagli scienziati ai campioni dello sport, sono quelle che hanno saputo far emergere le loro capacità. Da lì sarebbe il caso di ripartire.