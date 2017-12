CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 23 Dicembre 2017, 23:11 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2017 23:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partenza a rilento per la vendita dei biglietti a bordo dei pullman fatta dagli autisti. Nella prima settimana di sperimentazione, i ticket staccati si contano sulle dita di una mano. Mancano ancora dati ufficiali, ma dai sondaggi condotti tra i conducenti i numeri restano bassi e oscillano tra chi è riuscito ad arrivare a vendere 4-5 biglietti, soprattutto sulle linee più gettonate dai turisti, come il 151 che attraversa il centro storico, a chi non ne ha staccato nemmeno uno. Difficile tirare le somme. I primi risultati saranno...