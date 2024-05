La lunga scia delle vittime sul lavoro non si arresta e i sindacati scendono in piazza. La tragica morte dell’operaio Antonio Russo in un cantiere della metropolitana a Poggioreale è l’ultima di un’interminabile serie. Otto ore di sciopero dei lavoratori impegnati nei cantieri di tutte le linee della Metropolitana di Napoli- Linea 1, 6 e 7- e dell’Alifana sono state proclamate ieri dalle organizzazioni sindacali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil che hanno promosso un presidio presso la Prefettura.

«La convocazione urgente di un tavolo di crisi con la partecipazione del sindaco e del presidente della Regione e con tutti gli organi preposti alla vigilanza al fine di adottare misure urgenti e indifferibili su tutto il territorio di Napoli in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro» è la richiesta dei sindacati. «La recrudescenza delle morti e degli infortuni sul lavoro a Napoli - secondo i sindacati - ha assunto una valenza tale che non può più essere affrontata con gli strumenti ordinari sia contrattuali che legislativi. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Napoli fanno leva sulle sensibilità dichiarate dalle istituzioni affinché le morti di tanti lavoratori non siano sacrifici vani».

“Basta morti sul lavoro” è la scritta su uno striscione esposto dalle organizzazioni sindacali dinanzi alla Prefettura. Una ferma ed accorata rivendicazione, accompagnata dai caschi gialli insanguinati con l’indicazione dei nomi degli ultimi lavoratori, vittime delle morti bianche. «È una strage - spiega il segretario generale della Uil Giovanni Sgambati - e lo sciopero degli edili di Napoli è la dimostrazione che soprattutto qui bisogna contrastare l’illegalità e i subappalti senza nessuna regola e senza nessun controllo. Noi continueremo questa mobilitazione finché non avremo ottenuto delle risposte concrete». La richiesta di un tavolo di crisi ha avuto una prima risposta con la convocazione da parte del prefetto di un incontro per il 29 maggio alle 12,30. «Al tavolo - continua Sgambati - ci saranno anche Comune e Regione come avevamo chiesto.

Dal governo, invece, non si vede un’azione efficace. Noi immaginiamo che il riconoscimento dell’omicidio colposo possa essere un deterrente. Nei giorni scorsi abbiamo ricordato l’anniversario delle stragi mafiose. In quella occasione il Paese è stato solidale e coeso e sono state prese decisioni straordinarie. Soltanto così si possono evitare i mille morti ogni anno sul lavoro». Il tema della sicurezza sul lavoro viene troppo spesso sacrificato e a pagarne le conseguenze sono gli operai dei cantieri. Intanto in piazza ci si interroga sulle cause della morte di Antonio Russo, alle soglie della pensione. «Forse c’era un problema di freni ma sono solo delle ipotesi. Un’inchiesta non si risolve in qualche ora». Per i sindacati non ci sono dubbi sull’urgenza del tema.

Per il segretario generale della Cgil Napoli e Campania Nicola Ricci «oggi è il giorno della rabbia, dello sciopero, della mobilitazione. Il governo deve convocare i sindacati perché bisogna affrontare il tema di come lavorare e di come fare impresa in questo Paese, a partire dagli appalti, dai subappalti, dai tempi di lavoro e di come combattere la precarietà.

La piaga è sempre quella dei subappalti. In queste settimane non ho letto una sola dichiarazione del ministro del Lavoro e questo non è solo un problema di immagine ma di sostanza. Esiste un sistema fatto di migliaia di appalti e subappalti, c’è bisogno di formazione, di investimenti, di assunzioni negli organi di vigilanza e prevenzione. Se leggiamo le dichiarazioni dei familiari dell’ultima vittima, si parla di un lavoro per una grande professionalità che probabilmente vedeva rinnovare periodicamente il proprio rapporto occupazionale. Il tema prioritario è questo: la dignità dei lavoratori ha un costo che non può essere pagato con la vita. Il governo affronti l’emergenza, anche da un punto di vista normativo immediato» conclude Ricci.

Restano sul tappeto gli angosciosi dubbi sollevati dalle associazioni di categoria. «Un operaio che a settembre avrebbe raggiunto il tanto agognato traguardo della pensione non poteva morire. Questo è indegno di un Paese civile», conclude Massimo Sannino, segretario di Filca Cisl.