Ogni anno stiliamo il triste cahiers de doléances degli incendi, ettari di bosco distrutti e dunque, nella sostanza, meno fotosintesi clorofilliana, cioè meno ossigeno in circolazione e più anidride carbonica libera (le piante trasformano la Co2 in amido e ossigeno), a parte la bellezza di certi luoghi boschivi che viene perduta.

In Campania, l’ultimo incendio di una certa rilevanza che abbiamo avuto, sperando che sia l’ultimo, è stato quello del monte Epomeo, a Ischia, fortunatamente domato. Ora, i numeri elaborati analizzando i dati satellitari dell’Effis, ci dicono che dall’inizio dell’anno al 27 luglio, sono stati interessati da incendi quasi 514 chilometri quadrati di terreno. Gli incendi hanno colpito prevalentemente Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Abruzzo – purtroppo questi sono dati ottimisti, perché i satelliti monitorano solo incendi superiori ai 30 ettari, quindi mancano tutti quegli incendi più piccoli che purtroppo sono diffusi e numerosi. A questo punto la domanda è: ma visto che gli incendi originati da cause naturali, come fulmini e fenomeni di autocombustione, sono rarissimi, ma chi appicca gli incendi? Sono solo piromani? Cioè, persone con un problema patologico, tra l’altro, riconosciuto dal Dsm e inserito nella stessa sezione di cui fanno parte la cleptomania, la ludopatia o il gioco d’azzardo patologico. No, anzi, i piromani sono un caso limitato.

Vero, sono fortemente condizionati da un impulso irrefrenabile di accendere il fuoco e osservare l’effetto che fa, ma sono solitari, non sono spinti da nessuna ostilità verso il prossimo. Chi appicca il fuoco, invece, è un incendiario, cosa diversa. Le statistiche dicono che un incendio su due è collegato alla disattenzione, o a pratiche agricole sbagliate. Da millenni, per esempio, si bruciano le stoppie per rigenerare il terreno. Il fuoco libera le sostanze azotante che poi fertilizzano il terreno, quindi più cenere ma anche più funghi, più asparagi. Ma la suddetta pratica è spesso fatta nel periodo sbagliato, senza controllo e se per sviluppare un incendio basta una scintilla causata che so, da un vagone ferroviario che stride sui binari, pensate un falò appiccato e non controllato. Tuttavia, il problema sono gli incendiari volontari. Lo sappiamo, ci sono i gruppi della criminalità organizzata che esercitano il loro controllo sul territorio. Spesso appiccano il fuoco per gestire le attività di pascolo o per vendetta contro qualcuno o per creare panico durante la stagione estiva, il fuoco simbolicamente è da sempre considerato una vendetta. A proposito di vendetta, pensate agli incendi in Sardegna: hanno costretto migliaia di persone in vacanza ad abbandonare le zone in cui si trovavano.

Nell’elenco incendiari volontari per vendetta, vanno considerati quelli appiccati da cacciatori che vogliono colpire altri cacciatori perché nelle zone percorse da incendi è proibita la caccia per cinque anni. Nemmeno sono da sottovalutare i bracconieri: è più facile cacciare in aree percorse da incendi perché gli animali si concentrano dove l’incendio non ha colpito la vegetazione. Infine, c’è poi l’altro movente per chi appicca incendi. L’articolo 10 della legge numero 353 del 2000 dice che «le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni». Il problema è che a censire tramite apposito catasto le aree percorse dal fuoco devono essere i Comuni.

Ve l’immaginate gli strumenti comunali? Spesso, come si dice in gergo, non hanno nemmeno gli occhi per piangere: la legge quindi non viene applicata, e il vincolo al cambio d’uso di fatto in alcuni casi non viene rispettato. Dunque, chi ha interesse a sgomberare certe aree boschive perché vuole costruirci sa che può farlo bruciandole, contando sul fatto che su quel terreno non verrà applicato il divieto. Che fare? Alcune proposte vengono dalle associazioni come Legambiente: affidare a un ente unico nazionale la gestione degli incendi, nonché i controlli che i Comuni non possono. Oppure pensare alla “ricostruzione” del Corpo Forestale, che perlomeno era titolato a spegnere gli incendi, o almeno rafforzare la sua presenza dentro l’Arma dei Carabinieri (anche con quei compiti operativi che erano propri della Forestale). Oggi, invece, la gestione incendi vede interessati i vigili del fuoco, Carabinieri con la Protezione Civile a coordinare: una struttura molto complessa e il fuoco è semplice ed efficace, avanza in fretta e dunque va spento in fretta, come vanno spente (estendendo le pene previste dal codice penale a tutte le tipologie di incendi e non solo a quelli boschivi) le vendette degli incendiari per professione.