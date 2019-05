C'era una volta il premier mediatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 20 Maggio 2019, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando le persone riservate e laconiche si esprimono, le loro parole pesano il doppio. È quello che deve aver pensato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, allorché ha letto le dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti, che ne mettevano in dubbio l’imparzialità e anzi lo accusavano di parteggiare per i 5 Stelle. In una situazione consueta una tale discussione sembrerebbe surreale: un presidente del Consiglio “normale” è infatti sempre espressione di una parte, e nel caso specifico Conte...