Ci sono limiti che il terzo allenatore di questa balorda stagione non riuscirà ad eliminare: i gravi e ripetuti errori del Napoli che fu campione d’Italia. Non ce la farà il volenteroso Calzona, che aveva assaporato il piacere della prima vittoria sulla panchina azzurra fino al minuto 96, quando il Cagliari ha afferrato con la forza della disperazione il pareggio grazie al gol di Luvumbo, che aveva già cancellato dalla partita il terzino Mazzocchi, sostituto di Di Lorenzo, ieri al fianco dei compagni anche se squalificato: bel segnale di attaccamento alla squadra.

Qui, però, non vi è più traccia di una squadra vera. Si è sgretolata in questi mesi, da quando sono andati via i pilastri dello scudetto (e dello spogliatoio) Spalletti e Giuntoli. I giocatori non hanno avuto più punti di riferimento, sono stati un gruppo e non una squadra. E hanno cominciato a sbagliare tanto, troppo. Non ci si può reggere sugli errori altrui - quelli del Barcellona o del Cagliari - sfruttati da Osimhen, se poi non si riesce a chiudere la partita. Politano, Simeone e Ostigard - tre subentranti - hanno sbagliato la rete del raddoppio. Cose che si pagano. «È mancato un pizzico di volontà a chiudere la partita», l’osservazione di Raspadori, che nel frattempo era uscito dopo una positiva prestazione da esterno destro. Se manca la «volontà», c’è da preoccuparsi seriamente.

Luvumbo ha colpito e segnato l’1-1 in “zona Cagliari”. Perché una delle caratteristiche della squadra di Ranieri è lottare e fare punti oltre il 90’: ne ha collezionati ben sette. Il Napoli ha buttato una vittoria e questo pareggio lo tiene distante dalla zona Champions, la top class del campionato. Il quarto posto, a undici lunghezze, è da escludere. Servivano sei punti nelle trasferte sugli abbordabili campi di Cagliari e Reggio Emilia (tra due giorni il recupero col Sassuolo che si è intanto affidato all’ex azzurro Bigica) per tentare di riprendere quota ed eventualmente sfruttare il quinto posto Champions che può mettere a disposizione l’Uefa. La realtà - dopo questo pareggio con la penultima in classifica - è il rischio di essere sorpassati nelle prossime settimane da Torino e Monza, distanti un punto. Non c’è stata solo l’incapacità di chiudere la partita ma anche una fase difensiva mediocre, con quell’errore di Juan Jesus che ha spianato la strada a Luvumbo.

Calzona si metterà al lavoro. «Ripartiamo dalla gestione dopo il gol», ha spiegato. Ma la gestione è stata sbagliata anche prima: fossero stati più incisivi, i sardi sarebbero passati nel primo tempo. Il tecnico non dirà che le colpe sono di chi lo ha preceduto o di chi ha fatto il mercato, o di giocatori continuamente in affanno. «C’è un problema mentale», ha sottolineato. L’elemento che era emerso già alla vigilia della partita col Barça. Il Napoli si aggrappa a Osimhen - sostituito all’85’ perché stanco: va gestito, certo - per questo finale di stagione e lui ha cominciato a fare la sua parte, segnando due gol in quattro giorni. Calzona è rimasto colpito dalla «disponibilità» dei giocatori. Non si riesce a capire quale atteggiamento avrebbero dovuto avere i giocatori. Nascondersi dietro ai cambi di allenatore o agli errori di De Laurentiis? O provare piuttosto a rialzare la testa per la classifica e l’orgoglio dello scudetto che portano ancora sulle maglie?