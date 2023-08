La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi sarà al Parco Verde di Caivano, e questa sua presenza arriva in uno dei momenti più drammatici che quest’area sta vivendo, tra stupri, degrado, violenza e spaccio di droga.

Ovviamente sarebbe facile circoscrivere alcune drammatiche emergenze sociali e culturali dell’Italia di oggi a specifiche aree degradate. Come fosse, il resto del Paese, al riparo da quelle emergenze. Ma ci sono dei momenti storici in cui bisogna avere il coraggio di aggredire con veemenza quei territori limitati, e per certi versi “simbolici”, che si sono resi, per mille circostanze che ora sarebbe difficile mettere a fuoco, refrattari alla legalità, alla civiltà e all’autorità dello Stato. Non è “bonificando” il Parco Verde che l’Italia risolverà i suoi tanti problemi, ma ci sono passaggi storici traumatici nei quali è assolutamente necessario intervenire per far sentire la presenza e la forza dello Stato, ovvero della legalità.

Son anni che il giornalismo, la Chiesa e molte personalità dell’associazionismo e della politica pongono il problema del Parco Verde. E sono anni che don Maurizio Patriciello grida nel deserto la sua disperazione per le sorti dannate di un pezzo di Caivano. È dovuta accadere una tragedia, per intervenire, e questo dimostra ancora una volta quanto l’Italia abbia bisogno delle tragedie per avere quello scatto di reni che manca quasi sempre quando i problemi sono ordinari e finanche “routinari”.

Si è molto parlato, e ancora avremo modo di farlo, della centralità dell’educazione, della scuola, del civismo e delle attività culturali e ricreative nelle aree difficili del Paese. Tutto vero, e tutto necessario. Ma di fronte a tali abissi di violenza, degrado e ferocia le buone intenzioni civiche non bastano, e debbono cedere il passo alla forza dello Stato. L’Italia è un Paese di straordinaria tradizione democratica e garantista che, anche grazie alla tragica esperienza fascista, che funziona come un vaccino, non ama mostrare il “pugno di ferro” e un eccessivo impeto repressivo. Ma lo Stato serve anche a questo, quando alcune situazioni sfuggono di mano: a reprimere duramente l’illegalità, la violenza, il sopruso, il degrado.

Oggi a Giorgia Meloni tocca il compito – non in qualità di autorevole esponente della destra, ma in quanto Capo di Governo di un grande Paese democratico – di far sentire a Caivano che lo Stato è forte, e che non avrà alcuna timidezza nel far sentire la presenza della legge in un territorio dove l’unica vera legge vigente è quella della malavita e della violenza. Non è una reazione autoritaria, ma un modo per difendere e tutelare chi è quotidianamente vittima di degrado, violenza, intimidazione, abuso. Lo Stato italiano non deve mostrare la propria forza per un autoreferenziale bisogno di autorità, ma per difendere chi è senza voce e senza diritti in terre di nessuno come Parco Verde di Caivano.

L’augurio è che da oggi in poi ogni angolo di questo luogo ferito e deturpato possa essere presidiato e monitorato dallo Stato in tutte le sue articolazioni, dal governo alle forze dell’ordine, dagli enti locali alla magistratura, dalla scuola all’esercito, affinché tutti coloro che hanno costruito questa macchina infernale di degrado sappiano che non avranno scampo, e che subiranno pene rapide e certe. Perché è vero sì che uno Stato democratico si misura dalla sua civiltà giuridica e dal garantismo, ma è anche vero che senza la certezza della pena il garantismo, da vanto giuridico di una civiltà, diventa elemento di debolezza e finanche di ingiustizia – per le vittime di violenza.

Questo non è tempo di dibattiti e di chiacchiere, ma di azioni concrete. E l’unica azione concreta che è possibile al Parco Verde tocca allo Stato, che deve far sentire la propria forza per ridare dignità a un luogo “infernale” e ai tanti cittadini che vi abitano nella paura, nell’umiliazione, nell’intimidazione.

Ripetiamo, le problematiche emerse a Caivano sono problematiche che, a macchia di leopardo, sono presenti in tutta Italia. Ma a Caivano sono così concentrate, esasperate, degradate, umilianti, per cui lo Stato deve intervenire immediatamente per far capire che in Italia non possono e non devono esistere zone franche o terre di nessuno dove spadroneggiano criminali e delinquenti.

Verrà il tempo delle analisi e della sociologia. Ora i cittadini onesti attendono legalità, dignità, vivibilità. E questo può garantirlo solo uno Stato che decide, senza tentennamenti, di raccogliere le proprie forze per un obiettivo comune di civiltà.