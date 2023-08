Nel giorno in cui Giorgia Meloni è a Caivano, giunge anche la notizia dell’uccisione di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista colpevole – a quanto pare – di aver parcheggiato male il suo scooter.

Lì, nel Parco Verde, un gruppo di giovanissimi, alcuni minorenni, ha stuprato per settimane o mesi due cuginette di dieci e dodici anni. Qui, a piazza Municipio, un giovane di ventiquattro anni è stato freddato da un colpo di pistola esploso da un sedicenne, già noto alle forze dell’ordine. Lì, nell’hinterland napoletano, una storia di sopraffazione, sottocultura e degrado; qui, nel cuore della città, lo strappo omicida di una vita che poteva fiorire alla musica e all’arte ed è invece stata recisa da un gesto tanto violento quanto insensato.

Il Presidente del Consiglio ha fatto quello che doveva fare: ha promesso il massimo impegno dello Stato, ha assicurato la riapertura del centro sportivo, oggi abbandonato, ha garantito l’arrivo di nuovo personale per la scuola che sarà tenuta aperta anche nel pomeriggio. Don Patriciello ha detto che sente il dovere di avere fiducia negli impegni presi ed è vero: bisogna aver fiducia. Anche se, come ha ricordato giustamente il parroco, non è la prima volta che uomini delle istituzioni si affacciano da quelle parti.

Ma poi la cronaca ti assale, e vieni raggiunto da notizie di accoltellamenti, da altri episodi di criminalità piccola e grande, e apprendi che puoi morire in giovane età anche se ti trovi nel cuore della città, per il più futile dei motivi. O meglio: per un motivo il più futile di tutti, ma anche perché non è per nulla impossibile imbattersi in un giovane rapinatore, uso alle armi.

Giorgia Meloni ha parlato di fallimento dello Stato, che è tanto più grande quanto più deboli sono le vittime, ed è così, perché dello Stato e delle istituzioni hanno bisogno anzitutto i deboli, non i forti. I forti si fanno giustizia da sé, e più spesso, anzi, fanno ingiustizia grazie alla loro forza; sono i deboli, in balia della forza, ad aver bisogno della tutela dello Stato. E questo vale tanto per le cuginette e per tutte le altre vittime di stupro – Meloni ha ragione anche quando teme che i casi siano molti di più di quelli emersi – quanto per i giovani che per sostenere gli studi al Conservatorio e non gravare sulla famiglia devono lavorare in qualche pub. Studiare, lavorare, rientrare tardi, e imbattersi in un minorenne che imbraccia la pistola e ti squarcia il petto. E nessuna ragione può più riparare un simile torto.

Ora, è vero: gli impegni presi dalla premier sono importanti e c’è solo da aspettare. Da aspettare e aver fiducia, lo ripetiamo senza incertezze. Ma ciò che abbiamo sotto i nostri occhi ha proporzioni che non si lasciano circoscrivere dentro una vicenda di cronaca. Parlare di emergenza educativa o di sconfitta culturale non è da anime belle; è invece la presa d’atto di un fenomeno di più grande portata, che non si contiene con una risposta puramente repressiva. Quel che infatti colpisce, in tutti questi casi, è anzitutto l’età. Ora, cosa vuol dire stuprare o uccidere in tenera età, se non che la necessità (ma anche il fascino, purtroppo) della violenza è arrivato prima di qualunque altra voce o esempio, istruzione o presenza?

L’ontogenesi ripete la filogenesi, ma a rovescio. Il che vuol dire: se è vero che la civiltà – l’educazione, le buone maniere, i costumi giuridici e sociali – costituiscono solo lo strato “geologico” più sottile e di più recente formazione, è anche vero che nella vita di un individuo tutte queste cose richiedono più tempo, una più lunga durata per prendere forma e rapprendersi in un carattere, in un ethos. Per questo, il progresso si è accompagnato all’allungamento dei tempi di istruzione e di formazione. Quando l’età in cui si viene a contatto con il mondo adulto si abbassa (si tratti di abbandono scolastico o di pervasività dei social media), lo strato più sottile e più recente della civiltà è giocoforza meno spesso e meno resistente. Si rompe, e permette al nocciolo crudo e mai domesticato della forza di imporsi, senza mediazione di sorta.

Succede a Caivano, in periferia, ma succede anche ad un angolo di piazza Municipio, nel centro. Ed è questione enorme, di carattere politico e culturale. E dico anche politico, perché trovo stucchevoli i tentativi di mettere tra parentesi il significato politico della cultura e dell’educazione. Bisognerebbe farla finita anche con l’idea che, quanto più grande e serio è il problema, tanto più bisogna mettere tra parentesi la politica. È un modo miserrimo di valutare il senso stesso del fare politico, che per l’appunto si misura sulle grandi questioni, non sul modo di scansarle. E richiede quindi scelte e assunzioni di responsabilità, non falsi unanimismi, magari conditi da soluzioni presuntamente tecniche. Per questo è giusto che Meloni e i suoi ministri ci mettano la faccia, prendano i loro impegni e dicano la loro. Ed è giusto dare fiducia oggi, salvo poter giudicare domani.