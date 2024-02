Quindi quando si parla di occupazioni dettate da "stato di necessità" spesso si dimentica di sottolineare che la presunta "condizione di necessità" è certamente inferiore a quella di coloro che hanno rispettato le normative vigenti ed atteso dignitosamente che chi aveva il compito di monitorare lo scorrimento delle graduatorie assegnasse gli alloggi pubblici disponibili. Chi occupa quindi lede il "diritto all' abitare" di chi versa in autentica, incontestabile condizione di "necessità". Era utile rammentarlo, ed è per questo che abbiamo sempre guardato con favore alle iniziative assunte da governo e forze dell'ordine a Caivano. Riportare chi ha davvero diritto alle case che gli sono state sottratte con la forza è quindi un ineludibile dovere di chi gestisce la Res publica!

Per questo la presenza degli agenti della Squadra mobile di Napoli, della polizia e dei carabinieri di Afragola e Caivano a Parco Verde l'altro giorno per notificare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per controllare l' ordine pubblico riteniamo rappresentino un' indiscussa vittoria dello Stato. Certo poi come afferma don Maurizio Patriciello bisogna separare «il grano dal loglio» ed accertare se vi sono casi in cui gli immobili sono stati ereditati da generazioni precedenti e se chi vi abita "abusivamente" si sia esposto economicamente per rendere abitabili alloggi in condizioni di fatiscenza, così come appare condivisibile l' appello ad accompagnare le famiglie più fragili economicamente, attraverso i servizi sociali, in un percorso di ritorno nel circuito della legalità, affrontando i casi di " vera emergenza abitativa" che dovessero presentarsi.

Quindi occorre coniugare, in una impegnativa azione di bilanciamento dei diritti e dei bisogni, ripristino della legalità, tutela delle condizioni vere di povertà (secondo il magistero della dottrina sociale della Chiesa) e certezza della pena per coloro che si rendano colpevoli di reati che offendano la dignità recando danno a cittadini integri e rispettosi delle leggi dello Stato.