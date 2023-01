Il dispiacere per l’eliminazione dalla Coppa Italia a causa di un gol della Cremonese a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari e di un rigore sbagliato è stato subito accantonato dal Napoli. La sconfitta allo Stadio Maradona - la terza in 25 partite - non avrà alcun riflesso su una stagione che ha straordinarie prospettive per la squadra azzurra, che così in alto non si era trovata neanche ai tempi di Diego.

Nulla è stato finora casuale, ma costruito con bravura, passione e competenza dal club, dal tecnico e dai calciatori. Non ci si deve sorprendere per la sofferenza contro l’ultima in classifica perché cambiare tutti i giocatori di movimento - 10 su 10 - ha provocato un disagio tattico che il Napoli si è trascinato anche nel secondo tempo e nei supplementari, quando sono entrati i big, da Lobotka a Osimhen. Chi conosce il calcio, sa che in pochi minuti i titolari non sempre possono ribaltare un risultato. Aspetto confortante la prova di Simeone, il Cholito che non sbaglia un colpo. Lui c’è come vice di Osimhen, una garanzia per Spalletti (nella foto).

L’allenatore non ha bisogno di fare lunghi discorsi nello spogliatoio nei momenti di euforia come in quelli di delusione. Davanti a sé ha un gruppo vero, non solo giocatori di ottimo livello in grado di offrire spettacoli che hanno conquistato la platea internazionale. L’obiettivo della stagione è chiaro, si adoperino pure tutte le cautele e le scaramanzie del caso. «Il Napoli ha già vinto lo scudetto, le altre squadre hanno sbagliato mercato e non ce n’è nessuna più forte della nostra», ha tagliato corto ieri Corrado Ferlaino, il presidente degli straordinari anni Ottanta, di solito estremamente attento a non fare questi discorsi: la mattina del 10 maggio ‘87 negò a se stesso che stava per vincere lo scudetto. Capita di inciampare anche ai più grandi ed è quello che è accaduto l’altra sera. Più che sull’eliminazione, l’eventuale riflessione di Spalletti potrebbe essere sulla prestazione di alcuni giocatori, perché qui sono tutti chiamati a dare il massimo, senza farsi condizionare da minutaggi ridotti o questioni contrattuali. E la straordinaria, quanto meritata, posizione di classifica dovrà essere un forte stimolo, come è accaduto nella partita contro la Juve.

Il Napoli è quello, non l’altro, nessuno ne dubiti. E continuerà a farsi onore in campionato e in Champions: tra poco più di un mese, il 21 febbraio, c’è il primo match con l’Eintracht a Francoforte, legittimo puntare all’accesso ai quarti anche perché la rosa è tornata al completo, con il recupero di Kvaratskhelia e Rrahmani, in grande spolvero contro i bianconeri, in una notte che Napoli non dimenticherà mai.

Tra due giorni a Salerno si chiude il girone d’andata, già vinto dagli azzurri. Assoluti protagonisti nella prima parte della stagione, un percorso preparato bene da Spalletti e dal suo staff nei mesi in cui vi era un eccessivo e ingiustificato scetticismo sul Napoli. Tutte quelle squadre indicate come candidate al titolo sono molto dietro. Ciò non significa che abbiano alzato bandiera bianca e che vi sarà un cammino sempre agevole per gli uomini di Luciano. L’espressione del gioco e il carattere degli azzurri danno ampie garanzie, d’altra parte. Sabato il derby con la Salernitana, che giocherà con l’orgoglio e la spinta dell’Arechi per fermare la capolista e superare una fase difficile con il tecnico Nicola, il cui esonero è durato una manciata di ore.