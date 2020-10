Il calcio guarda il dito e non la luna

I presidenti del calcio tornano a riunirsi oggi a Milano, per discutere sull’ingresso di un miliardario fondo privato (Cvc-Advent-Fsi o Bain-Nb). Nell’ordine del giorno di questa assemblea, a cui non parteciperà in presenza il presidente Paolo Dal Pino (positivo al Covid), non c’è traccia delle gravissime conseguenze della diffusione del virus nel mondo del calcio, arrivate venerdì scorso - giorno in cui sono stati convocati i 20 club dalla Lega Serie A - fino alla cancellazione della partita della Under 21 in Islanda.

Eppure, l’unico argomento da trattare è un piano anti-epidemia perché - se si vuole essere cinici - da questo dipende anche il futuro economico del calcio. Le perdite per la serie A avrebbero già superato il mezzo miliardo, secondo quanto ha dichiarato il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. E allora bisogna creare un nuovo modello per difendersi da questo virus che non risparmia niente e nessuno.

Si auspica che la scaletta dell’assemblea convocata oggi pomeriggio venga stravolta e che al primo posto vi sia il tema Covid-19, visto che si sono negativizzati pochi giocatori del Genoa - il più grave dei focolai - e che il caso Under 21 continua ad essere eclatante: la squadra è stata allontanata dall’Islanda e oggi a Pisa, contro la Repubblica d’Irlanda, sarà sostituita dalla Under 20. Non era mai accaduto e questo dovrebbe far comprendere quanto grave sia diventata la situazione. Da affrontare come? Uscendo dal politichese e dalla difesa di interessi di bottega, comprendendo che una “bolla” come quella adottata dalla Nba potrebbe essere utile per lo meno ad affrontare questa fase emergenziale. I calciatori di serie A hanno responsabilmente accettato i tagli sugli stipendi per le settimane di riposo forzato durante il lockdown (e peraltro c’è stato un club come il Napoli che non ne ha fatti, accogliendo la richiesta dell’allenatore Gattuso) e, dalla loro posizione privilegiata, potrebbero accettare un ulteriore sacrificio, non fino alla prossima primavera ma finché diminuirà la portata di questa seconda ondata. C’è già un problema da affrontare ed è il maledetto incrocio tra le partite di campionato e di coppa, o tra le partite dei club e delle nazionali: i viaggi oltre confine rappresentano un ulteriore rischio di contagio.

Su questo piano, su questa nuova “barriera” da adottare con una modifica del protocollo (quello dell’estate non può valere in autunno, dopo questa impennata di positivi), devono concentrarsi i presidenti, tenendo presente che la regola dei dieci indisponibili fissata il 2 ottobre per chiedere una tantum il rinvio di una partita è facilmente attaccabile. Il Genoa ha già spiegato di non poter disporre di un numero congruo di calciatori della prima squadra per la partita col Verona e peraltro l’articolo 48, comma 3, delle Norme organizzative interne federali evidenzia che le società devono schierare la migliore formazione consentita «dalla loro situazione tecnica». Non è una contraddizione? Una società come il Genoa, con un numero ancora ampio di indisponibili per il Covid-19, non sarà in grado di presentarla a Verona.

È una complicata matassa da sbrogliare ed è bene che il calcio affronti tempestivamente questa situazione, confrontandosi con i ministeri e il Cts, non contrapponendosi e sbandierando un protocollo che non regge più. La Federcalcio, “cambiando” la nazionale giovanile che oggi giocherà a Pisa, ha dimostrato buonsenso e ne occorre anche da parte della Lega Serie A, che ha invece mostrato i muscoli contro il Napoli e indirettamente contro la Asl che aveva fermato la comitiva azzurra mentre si preparava per la trasferta a Torino. C’è qualcosa che conta di più di un provvedimento di una Asl come causa di forza maggiore, articolo 55 delle Noif, per ottenere il rinvio di una partita? Il calcio italiano non si vada a infilare nell’ennesimo controsenso e oggi, nell’assemblea dei club, il tema Covid-19 non finisca al punto 8, cioè quello delle varie ed eventuali.





