Asl, procure e federazione: ​fermate la Babele del calcio

C’è una nuova Babele calcistica che si è venuta a creare dopo il caso della partita Juventus-Napoli. E non sono soltanto le società di Agnelli e De Laurentiis a parlare linguaggi differenti, con una differente interpretazione delle regole. Non hanno adottato lo stesso provvedimento, a distanza di pochi giorni, le Asl di Genova e Napoli: la prima il 26 settembre ha dato il via libera alla trasferta del Genoa in Campania «perché impedendo di partire avremmo negato un diritto alla squadra»; l’altra sette giorni dopo ha bloccato il viaggio degli azzurri a Torino «perché non sussistono le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti», cioè dei compagni del contagiato Zielinski.

Ma non finisce qui, perché due pesi e due misure sembra adottare anche la Procura federale, passata sotto la guida del consigliere di Stato Giuseppe Chiné dopo l’addio di Giuseppe Pecoraro, il prefetto di ferro che tra le tante indagini ne aveva condotto una delicatissima sui rapporti tra la Juve e gli ultrà in odore di ‘ndrangheta. La Procura si è attivata subito sull’eventuale mancato rispetto del protocollo della Figc da parte del Napoli prima della partita a Torino inviando ieri, giorno in cui è stata inaugurata la “bolla” per gli allenamenti, gli ispettori a Castel Volturno. Non vi è stata la stessa solerzia nei controlli su sette giocatori della Juve che hanno violato l’isolamento in hotel - s’erano registrati due positivi nello staff societario - per raggiungere le nazionali o tornare a casa. Scaduta la quarantena, nei tempi e nei modi corretti Bonucci e Chiellini hanno raggiunto il ritiro della Nazionale ieri, non lunedì come i sette compagni. E la Asl di Torino su quella fuga ha fatto una segnalazione alla Procura della Repubblica. Sempre la Procura Figc ha aperto e chiuso in poche ore l’inchiesta sul focolaio del Genoa, che conta ancora 17 calciatori positivi e rischia di non poter giocare la partita contro il Verona domenica 18 e quindi di subire lo 0-3 a tavolino, come prevede la Lega Serie A.

La regolarità del campionato - e più in generale il destino del calcio italiano - viene messa a durissima prova da questi comportamenti contraddittori. Chiarita la primaria responsabilità delle Asl in materia di sanità pubblica, va auspicato un comportamento univoco perché altrimenti una società si sentirà in dovere di giocare e un’altra no. E che la Asl di Napoli abbia seguito la giusta direzione lo ha sottolineato anche il professore Walter Ricciardi. «Ha fatto benissimo a evitare che persone in contatto stretto con un soggetto positivo si muovessero dalla regione», l’opinione del consulente del ministero della Salute. In questi giorni di aspre polemiche un elemento appare incontrovertibile: è opportuna una revisione del protocollo della Figc, elaborato nella scorsa primavera, quando il numero dei contagi era fortemente calato, e comunque quanto decide l’autorità sanitaria regionale non può essere messo in discussione da una Federazione, una Lega calcistica e neanche da un potente club che puntualmente sottolinea di rispettare le regole. In questa Babele si è ascoltata anche la voce di Mancini, il ct della Nazionale abitualmente pacato e politicamente corretto. Ha criticato il ministro della Salute, Speranza, per avere messo lo sport in secondo piano rispetto alla scuola.

Per la verità, domenica scorsa - un giorno in cui il calcio ha dato una tristissima immagine, con quello stadio di Torino vuoto - il ministro aveva parlato del calcio e non dello sport in generale. Sono due cose differenti, perché il calcio di Serie A, industria che vale oltre un miliardo di euro, è un mondo a parte, con strutture e privilegi che altri sport non possono permettersi. È stato infatti l’unico a non avere abbassato la saracinesca dopo la pandemia e anzi ha concluso i campionati e le coppe europee. Altri sport hanno ripreso a fatica e uno, la pallanuoto, ha dovuto rinviare l’inizio della stagione per un numero apparentemente esiguo di contagiati perché le squadre non hanno i mezzi economici per poter effettuare più tamponi a settimana. Mancini è stato così bravo nella sua carriera da giocare sempre in serie A e da allenare grandi club in Italia e all’estero, fino appunto alla Nazionale, portata con un’ottima serie di risultati all’Europeo. È quello il suo mondo, altamente professionale, ricco e distante dalla realtà. Che è fatta di squadre - di calcio minore e di altri sport - che stanno facendo ancor più fatica ad andare avanti dopo la pandemia e si pongono più di tutte il problema degli stadi e dei palazzetti chiusi perché a questo livello l’assenza degli spettatori si avverte più per gli incassi che per l’immagine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA