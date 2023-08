Sembra quasi che l’Arabia l’abbia fatto apposta e celebrare il via al campionato più atteso dell’estate proprio nel giorno in cui in Europa partono Premier, Liga e Ligue 1. Inghilterra, Spagna e Francia in campo, una settimana prima della Bundesliga tedesca e della nostra serie A, ed ecco spuntare anche l’anticipo della Saudi Pro League, non di cartello ma che comunque prevede il debutto, nell’Al Ahli contro l’Al Ahzem, di giocatori del valore di Mahrez (triplete con il City di Guardiola), di Firmino, di Kessie (l’ultimo arrivato) e di Saint Maximin. Spese importanti, ma non folli come quelle in cui si sono lanciati i club del Pif, il fondo dell’Arabia Saudita che gestisce anche il Newcastle.

Un venerdì diverso da tutti gli altri, rivolgendo lo sguardo verso il passato, perché adesso c’è la grande sfida all’Europa che arriva da Gedda e da Riad per la scalata verso il mondiale del 2030 con la benedizione, ovviamente, della Fifa di Gianni Infantino.

E così, sconvolgendo gli equilibri di moltissimi club, ma in particolare quelli di Italia, Francia, Spagna e Inghilterra, gli arabi, che fino a pochi mesi fa si lanciavano nelle acquisizioni delle competizioni sportive, adesso si sono rivolti proprio al mercato dei grandi protagonisti, gli attori di livello. Ronaldo è stato solo l’inizio di un tormentone destinato a durare ancora un paio di settimane, se è vero che Osimhen, Verratti, Lukaku, e forse un giorno anche Mbappé, aspettano ancora le offerte dei mega ingaggi con cui adesso stanno pagando CR7 e Benzema (200 milioni netti a testa a campionato) ma anche, tra gli altri, Milinkovic, Brozovic, Koulibaly, Ruben Neves, Jota e Mané.

Hanno drogato il mercato, scatenando l’ira del presidente Gravina («intervenga la Fifa, altrimenti saltano gli equilibri dei campionati») e di Jurgen Klopp («il loro mercato dura troppo a lungo, i rischi sono enormi») prima che intervenisse l’ad della Premier League Richard Masters. «L’Arabia non ci spaventa, il calcio inglese ha una storia e una tradizione e anche se hanno speso 450 milioni di euro per venti giocatori non possiamo preoccuparci» ha detto. Ma per assurdo stasera Haaland potrebbe iniziare il campionato con il City a Burnley e poi giocare tra dieci giorni con l’Al Ittihad: un paradosso, ma che disegna chiaramente una realtà capovolta rispetto al più recente passato. La Saudi Pro League vuole diventare un punto di riferimento del calcio mondiale, un obiettivo di tutti i grandi calciatori e non solo perché da quelle parti si pagano cifre fuori da ogni logica.

L’Europa fa muro, anche se il mercato arabo si chiuderà il 20 settembre nessuno club cederà i propri campioni dopo Ferragosto perché non ci sarebbe più tempo per sostituirli. E poi sono tutti sommersi dai problemi, i più gravi sembrano quelli del Psg che sta perdendo il fascino di una volta. Via Messi, già re a Miami, in sospeso Mbappé, che ha comunicato proprio ieri al patron Al Khelaifi che non accetterà alcuna destinazione in corsa e che alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno del 2024, lascerà Parigi a parametro zero, in rivolta Neymar (corteggiato da Xavi) e Verratti, stufi di essere contestati. Nizza-Lilla aprirà la Ligue 1, poi toccherà ai Campioni contro il Lorient. Nel frattempo lo stesso Mbappé continuerà a respingere le sirene arabe perché ha deciso di sposare proprio il Real, dove tra poco meno di un anno non troverà più Carlo Ancelotti, già certo di essere il prossimo ct del Brasile.

A proposito: il nostro tecnico ha perso ieri Courtois per quasi tutta la stagione e dovrà scovare subito un portiere titolare. Ancora peggio sta messo il Barcellona, che è tra i club che non potranno depositare i contratti in Lega fino a quando non rientreranno nei paletti del Fair Play Finanziario spagnolo. Pensate che Gundogan, l’ex capitano del City, potrà liberarsi a fine mese in caso di mancata soluzione di un problema colossale. Eppure era ed è ancora una delle pedine più decisive di Xavi nella difesa del titolo conquistato a maggio. Un caos totale, in cui è coinvolta tutta la Liga (che partirà stasera con Almeria-Rayo Vallecano e Siviglia-Valencia): si presume che almeno trenta giocatori non scenderanno in campo nella prima giornata, cioè durante questo week end. Se le premesse sono queste, teniamoci stretta la nostra Serie A e aspettiamola con ansia la prossima settimana, Arabia permettendo.