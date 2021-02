Contro l'Atalanta ​è spareggio Champions: ora serve coraggio

Fatte alcune eccezioni come la vittoria sulla Juve in campionato, ottenuta con il cuore e la difesa ad oltranza, il 2021 del Napoli è stato umiliante. Ha subito una sconfitta dietro l’altra e ad aggravare la situazione di una squadra incapace di avere continuità di risultati vi sono stati i numerosi infortuni. Gattuso recupera Koulibaly per la trasferta a Bergamo ed è un rientro, seppure part time, importante perché la difesa ha commesso errori da dilettanti allo sbaraglio, con un atteggiamento svagato che potrebbe essere comprensibile a fine stagione, non in un momento complicato e cruciale. La sconfitta di Granada rischia di escludere il Napoli dall’Europa League e sarebbe il terzo fallimento in poco più di un mese, dopo il ko in Supercoppa e l’esclusione dalla Coppa Italia. Il bel segnale di determinazione - non di gioco - visto contro la Juve deve essere riproposto sul campo dell’Atalanta, in un altro spareggio Champions. Gli azzurri devono restare aggrappati a questo treno con le poche forze che hanno in attesa che Gattuso possa ricomporre la rosa.

Non ci si aspetta un bel Napoli a Bergamo, ma un Napoli concentrato, compatto e aggressivo che non subisca gol al primo tiro e che abbia coraggio ad impostare il gioco, non nascondendo il pallone nella propria metà campo ma cercando di accelerare la manovra e di verticalizzare per sfruttare la velocità di Osimhen, che deve dare una mano concreta alla squadra e soprattutto a Gattuso, l’uomo che ha creduto fortemente in lui spingendo De Laurentiis verso il più oneroso investimento della storia azzurra. Non c’è molto tempo per ritrovare la migliore condizione e alternative in attacco per ora non ce ne sono, quindi Victor si carichi sulle spalle il Napoli con il coraggio di un ragazzo che ha saputo affrontare le tante sfide della vita.

Il Napoli di quest’anno non è solo un caso tecnico e tattico, con una fisionomia che Gattuso non ha saputo attribuirgli anche a causa dei costanti cambi di formazione dovuti agli infortuni. È soprattutto materia per psicologi vista la ripetitività degli errori, a cominciare dall’approccio alle partite (troppi gol subiti nei primi 25 minuti) e dalla frequente incapacità di difendere il vantaggio. Vi sono riusciti gli azzurri contro la Juve quando è scattata la molla dell’orgoglio e hanno protetto il gol di Insigne. Cinque giorni dopo a Granada sono tornati quella banda senza un filo logico e senza spina dorsale. Sono fin troppo adulti gli uomini di Gattuso per non capire quanto sia in gioco oggi a Bergamo, contro un avversario che sa essere spietato in attacco (e c’è l’arma Muriel, a cui basta poco per accendersi quando parte dalla panchina: 13 reti, media gol-minuti superiore a quella di Ibrahimovic) ma che in difesa concede spazi, come si è visto anche nella semifinale di Coppa Italia, in cui gli azzurri erano rientrati in gioco appena avevano un po’ alzato il ritmo.

Bergamo è un’altra tappa di questa tortuosa annata in cui si aspetta sempre l’occasione che dia la svolta. Sbagliato sarebbe credere che l’Atalanta sia distratta dal match Champions contro il Real Madrid. Le carenze di organico e la necessità di fare punti spingono Gattuso a giocare col 4-2-3-1. Teoricamente a viso aperto anche se poi si è visto che contro la Juve è stata eretta una barricata, perché occorreva fare di necessità virtù. Pesa l’assenza di Lozano, che sa dare velocità e imprevedibilità alle azioni, e sarebbe opportuno che Insigne limitasse i rientri in difesa e fosse il play in attacco perché deve esserci più peso oltre che più rabbia, altrimenti questa squadra pallida fallirà anche l’ultimo degli obiettivi e Gattuso sarebbe uno dei responsabili, alla pari dei dirigenti che negli anni hanno sbagliato le scelte di mercato e dei giocatori che spesso hanno mostrato clamorosi limiti, anche caratteriali. Non è neanche il caso di chiedersi se Rino arriverà alla fine di questa stagione: a Bergamo e nelle prossime partite conta davvero altro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA