A Liverpool sull’onda lunga del megashow

Nell’ultima partita di questa Champions in cui il Napoli si è sempre più esaltato (15 punti e 20 gol in 5 gare) sarà il Liverpool a dover avere paura. Martedì ad Anfield rischiano i Reds di finire al secondo posto nel girone: dovranno vincere facendone almeno 4 alla meravigliosa squadra di Spalletti, che gioca da consumata primadonna d’Europa, corre bene, esprime sempre grande personalità, è esaltante e moderna. E riesce a far sembrare (quasi) tutto facile, come è accaduto contro i Rangers scozzesi, nella magica notte del Cholito.

La quinta notte Champions è stata ancora una volta l’esaltazione di una squadra che si è convinta di poter stupire in Europa come in Italia. Spalletti ha cambiato più che in altre circostanze, ma non si è avvertito alcun contraccolpo, un po’ perché vi sono staffette collaudate (Rui-Olivera e Politano-Lozano) e un po’ perché i Rangers sono stati avversari debolissimi, peraltro messi al tappeto dagli azzurri in cinque minuti con la doppietta del Cholito. Assist perfetti degli esterni Di Lorenzo e Rui, colpi di destro e di testa per far impazzire di felicità il Maradona, lo stadio che era un approdo nel destino di Simeone jr. Spalletti ha schierato contemporaneamente l’argentino e Raspadori, spostandolo sulla fascia sinistra al posto di Kvaratskhelia a cui è stato concesso un meritato e doveroso turno di riposo. Jack ha svolto un lavoro di raccordo, si è proposto al tiro in alcune circostanze: esperimento da riproporre ma sembra chiaro che l’ex Sassuolo dà il meglio di sé quando gioca più accentrato. Nessuna squadra ha una batteria di attaccanti così assortita e forte, una fortuna per Spalletti che ha l’imbarazzo della scelta, con un primo gradino della gerarchia che è chiaro: lo occupa Osimhen, come ben sanno i due attaccanti che hanno voluto fortemente entrare in questo gruppo.

I Rangers si erano presentati per onore di firma al Maradona, la loro esperienza in Champions si era conclusa alle prime battute del girone. Ciò che è piaciuto, in una partita che si è trasformata in un allenamento, è l’atteggiamento del Napoli. Sempre sul pezzo, concentrato e aggressivo, quasi mai lezioso. È quanto ha chiesto Spalletti quando ha formato questo gruppo, in cui le vittorie e le 5 sostituzioni attenuano il dispiacere di chi ha avuto finora meno chance da titolare. Illuminante in questo senso la battuta di Simeone alla vigilia di un’esplosiva prestazione: «È bello vedere la squadra anche dalla panchina». Che diventa non il limbo ma lo stimolo in una squadra che deve avere sempre motivazioni altissime per mantenere questo passo che inorgoglisce l’intera città, oltre a chi ha costruito la macchina perfetta e a chi la guida. È il caso di Ostigard, il centrale preso in estate prima di Kim, meno utilizzato rispetto al sudcoreano e a Juan Jesus. Si è preso la scena al Maradona segnando di testa - la finalizzazione dei calci piazzati è uno dei pezzi forti della squadra - il terzo gol, centesimo nella storia azzurra tra Coppa dei Campioni e Champions League. Sedicesimo marcatore, il norvegese, nelle due competizioni. Una squadra totale questo bellissimo Napoli che ha catturato l’attenzione anche del New York Times, conquistato da Kvaradona.

Liverpool è l’ultima tappa di un esaltante girone Champions: vale l’assegnazione del primo posto, non il posto agli ottavi, sfumato quattro anni fa per il Napoli di Ancelotti proprio ad Anfield. Questa condizione fisica consentirà a Spalletti di affrontare con grande sicurezza le ultime gare di campionato prima della sosta, in cui deve rafforzare il vantaggio in classifica. Sabato c’è il Sassuolo al Maradona, che si vestirà ancor più a festa perché è stata organizzata una cerimonia nel ricordo di Diego, che domenica 30 ottobre avrebbe compiuto 62 anni. Sono i giorni della celebrazione di quel ragazzo andato via troppo presto, però mai dai nostri cuori e dai nostri ricordi.