Ultima chance per ritrovare ​l'orgoglio

A Bergamo, il 13 giugno del 1987, il Napoli concluse la straordinaria stagione del primo scudetto vincendo anche la Coppa Italia.

Gli ultrà nerazzurri lanciarono sassi e bottiglie contro Maradona e i suoi compagni mentre facevano il giro di campo con il trofeo. Stasera, nel silenzio dello stadio rimesso a nuovo dal patron atalantino Percassi, gli azzurri vogliono fare alzare forte il loro urlo di gioia. Arrivano con grande preoccupazione a questa sfida che decide l’accesso alla finale di Coppa Italia.

Capiremo soltanto alla fine se la tattica estremamente difensivista adottata da Gattuso allo Stadio Maradona - linea a cinque - per gestire il primo tempo da 90’ delle due semifinali è stata azzeccata. C’è il problema di non subire gol contro il secondo attacco della serie A e di sviluppare quel contropiede non riuscito (e peraltro raramente azionato) nella gara d’andata.

La partita può cambiare la stagione del Napoli, che ha spesso sbandato da metà dicembre, cioè da quando s’è intensificato il calendario con match ogni tre giorni e peraltro non per tutte le squadre. Passare il turno non significa soltanto conquistare la finale e sperare di conquistare il trofeo per la seconda volta consecutiva, ma anche darsi una spinta psicologica in un momento delicato. Come se non bastassero le tensioni (esagerate) intorno alla panchina di Gattuso, sono emersi due gravi problemi per la difesa in 24 ore: la positività di Koulibaly al Covid e l’infortunio al Manolas. Va ridisegnato il reparto e ci sono due sole possibilità in questa emergenza: il maggiore utilizzo di Rrahmani, pagato 14 milioni e utilizzato soltanto per una manciata di minuti, o l’impiego di Di Lorenzo da centrale. Le assenze dei due titolari si aggiungono agli errori che vengono quasi sistematicamente commessi e che sono costati punti, come è accaduto a Genova. Si è aperto il dibattito sul tema della costruzione da dietro ma ci sembra che si possa continuare a proporla a patto che vi sia quella concentrazione mancata a Maksimovic in occasione del passaggio sbagliato che ha azionato il primo gol del Genoa. E poi i lanci lunghi bisogna saperli sfruttare.

Eliminare l’Atalanta, anch’essa in difficoltà fisiche come ha confermato l’andamento dell’anticipo di campionato contro il Torino (da 3-0 a 3-3), darebbe lo slancio per gli altri importanti appuntamenti di febbraio: la sfida con la Juve sabato allo Stadio Maradona; il doppio round di Europa League con gli spagnoli del Granada; la trasferta a Bergamo in campionato e il derby col Benevento. Colpiti dalla doppietta di Pandev, a Marassi gli azzurri hanno tirato fuori l’orgoglio, che da solo non può bastare per qualificarsi alla finale (Gattuso elimina Gasperini anche con un pareggio differente dallo 0-0). È doveroso giocare con personalità, al contrario di quanto è stato fatto contro la Juve in Supercoppa, e servono un’efficace organizzazione di gioco e i gol, e questi ultimi non è stato agevole segnarli dopo gli infortuni di Osimhen e Mertens e l’inevitabile calo di Insigne, che si affatica coprendo una parte molto ampia di campo. Il nigeriano è pronto per giocare dal primo minuto - ultima gara da titolare tre mesi fa a Bologna - ed è un recupero prezioso perché con la sua rapidità può mettere in difficoltà i nerazzurri, che dovranno scoprirsi per il gol della qualificazione.

La sconfitta in Supercoppa ha provocato un cortocircuito nel Napoli (e in Insigne per quel rigore sbagliato). Una nuova positiva scintilla può scoccare in caso di successo a Bergamo.

Gli azzurri devono rientrare in zona Champions, il dichiarato obiettivo di De Laurentiis e Gattuso. Il distacco è di 3 punti, però in calendario vi sono gli scontri diretti con Juve e Atalanta e il Napoli, non avendo uomini dalla spiccata leadership, è spesso vittima dell’ansia da prestazione quando è obbligato ad inseguire. Il punto non sono più le ombre intorno a Gattuso, con una storia che si è trasformata in stillicidio: Rino è destinato a chiudere questa stagione, poi De Laurentiis sceglierà il successore in una rosa ampia che va da Spalletti - sondaggi con il tecnico che fino al 30 giugno sarà pagato dall’Inter - ad Italiano. Il punto adesso è un altro: è rivedere il Napoli concentrato, compatto in difesa e aggressivo in attacco, non quello fragile che va sotto al primo errore o non sa difendere il vantaggio. Per il futuro ci sarà tempo, anche quello dirigenziale: il ds Giuntoli ricorda che ha un contratto per altre tre stagioni mentre i De Laurentiis licenziano il dirigente che aveva scelto lui per il Bari. Stasera a Bergamo non è il palio solo la finale del 19 maggio: è anche l’ultima chance per la svolta.



