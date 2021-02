De Laurentiis e Gattuso, basta sfoghi e tweet

Ascoltati gli sfoghi di Gattuso e letti i tweet di De Laurentiis, adesso conta il campo. Solo quello, da qui alla fine della stagione. Si apre stasera contro l’Atalanta, semifinale d’andata di Coppa Italia, un mese intenso per il Napoli, con otto partite in 25 giorni in cui sono in palio non solo l’accesso alla finale per il trofeo tricolore - di cui gli azzurri sono detentori - ma anche il passaggio agli ottavi di Europa League e, soprattutto, i punti per entrare in zona Champions.

Non sono ammesse distrazioni per un gruppo che ha dato un segnale di reale vicinanza al proprio allenatore dopo la sofferta vittoria con il Parma: il rispetto e la fiducia verso Gattuso, più che in quell’abbraccio, sono nelle espressioni adoperate dai giocatori per sottolineare la qualità del suo lavoro. Il livello si alza allo Stadio Maradona contro l’Atalanta, arrivata ai massimi livelli della sua storia nelle ultime stagioni e come gli azzurri in corsa su tre fronti. Gli uomini di Gasperini sono reduci dalla sconfitta a Bergamo contro la Lazio, l’unica nelle ultime undici giornate. Il Napoli li ha umiliati in campionati (4-1) il 17 ottobre: gli azzurri furono straordinari, trascinati da Osimhen che un mese dopo si sarebbe infortunato alla spalla e tuttora dà una limitata disponibilità; i loro avversari molli e deconcentrati, davvero irriconoscibili. Si elogiano da tempo i risultati dell’Atalanta e il lavoro di Gasp. Giusto. Ma questa squadra ha un punto in meno del Napoli (con una partita in più) e davvero non si capisce perché Gattuso sia finito sotto accusa. A Bergamo si vive una favola, a Napoli - secondo certe letture - sarebbe tutto un disastro.

La reazione di Rino è stata forte, tuttavia nell’interesse del Napoli bisogna adesso avere la capacità di prestare attenzione soltanto alle tante partite da giocare a distanza ravvicinata, confidando nel pieno di recupero di Osimhen e nel rientro-bis di Mertens, tornato in Belgio per curare la caviglia. Ciò senza sottovalutare gli errori che sono stati compiuti dalla squadra in queste settimane, perché la difesa continua ad avere fasi imbarazzanti e il centrocampo ha ballato finché il tecnico non ha schierato un terzo uomo, l’efficace Elmas, al posto del deludente Bakayoko.

È il campo l’unico giudice che può continuare a raccontare la verità su condizione e prospettive della squadra che in campionato dovrà affrontare il Genoa in piena ripresa, la Juve, ancora l’Atalanta in trasferta e il derby col Benevento. Non c’è il supporto del pubblico, la spinta è quella che gli azzurri riusciranno a dare a se stessi con il supporto di Gattuso e De Laurentiis, più distanti dopo uno sfogo che nasce anche da quel contratto che era pronto e non è stato firmato. Ma si può essere separati in casa e arrivare molto in alto, quasi allo scudetto, come accadde con Sarri tre anni fa. Il presidente ha lanciato un nuovo tweet, dopo quello della «piena fiducia» in Gattuso nella scorsa settimana, per chiarire che non sta mettendo alla porta il direttore sportivo Giuntoli. Il dirigente ha un lungo e ricco contratto, invece quello di Gattuso fino al 2023 è stato accantonato ed è impensabile che si possa aspettare il 23 maggio, data dell’ultima gara di campionato, per verificare se il Napoli è in Champions e decidere. De Laurentiis dovrà individuare tempo e modo giusti per stabilire in quali mani mettere la squadra del futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA