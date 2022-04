Se il giocattolo alla fine si rompe

Otto minuti da incubo, i peggiori della storia recente del Napoli. Una squadra allo sbando che passa dal 2-0 al 2-3 in casa dell’Empoli, che aveva vinto l’ultima gara proprio contro gli azzurri quattro mesi fa. Da 80 anni non si vedeva una rimonta così assurda. Il posto in Champions non sembra a rischio perché mancano 4 partite ma questa disfatta rovina tutto. Il Napoli è scomparso dopo la vittoria a Bergamo, conquistando un punto nelle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati