Il “generale” sa che non è solo sfortuna

Spalletti, uomo pratico, non si è fermato al conto dei tiri del Napoli nella partita con l’Empoli: 28, dei quali 6 nello specchio della porta, con la traversa di Elmas e il palo di Petagna. Non si è limitato a giudicare il gol di Cutrone, dopo una carambola del pallone, un colpo di sfortuna. Ha sottolineato che nell’attimo decisivo - quello del gol del vantaggio o del pareggio - sono mancate qualità e lucidità. Dunque, non archivierà come un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati