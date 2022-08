Offese a Spalletti, niente scuse: ​così il calcio non crescerà mai

«Ogni volta che si gioca qui accade lo stesso: il pubblico di Firenze è di una maleducazione incredibile». Ogni volta accade lo stesso e c’è chi continua a fare finta di niente. La denuncia di Spalletti è stata forte dopo una partita aspra come quella contro la Fiorentina, la squadra del cuore del giovane Luciano. Ogni volta accade lo stesso. Significa che gli allenatori continuano ad essere i bersagli di ultrà che hanno i biglietti di tribuna, com’era accaduto all’inizio del 2020, quando nel mirino finì Gianpiero Gasperini, il tecnico dell’Atalanta. «Hanno insultato mia madre, che ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti», disse sdegnato. Non sono deficienti: sono molto peggio. Sono violenti come i loro insulti e i loro gesti. Spalletti ha rischiato di essere schiaffeggiato in una città civile che deve fare i conti con una parte pessima della sua tifoseria. Meno di un anno fa al Franchi c’era stata una scarica di razzismo su Koulibaly, la stessa che ha raggiunto Osimhen domenica sera.

La Questura di Firenze sta visionando le immagini dello scontro tra Spalletti e quel maturo tifoso per individuarlo e comminare il provvedimento di espulsione dagli stadi. Il Daspo, però, non è basta. Serve una condanna esplicita da parte della Fiorentina, che ieri non si era messa in contatto con Spalletti, al contrario di quanto ha fatto il sindaco di origini campane Nardella. Rocco Commisso è entrato nel mondo del calcio per creare un club efficiente che abbia una bella immagine. Episodi come quello accaduto con il tecnico del Napoli la macchiano in modo gravissimo. Le scuse possono anche essere formali ma rappresentano un atto doveroso: perchè non ci sono state? Anche il più esperto dei professionisti non è una macchina, con un self control che gli consenta di andare oltre le offese più infami, come quella rivolta a una madre novantenne.

La Premier inglese ci dà continui esempi e sul fronte della violenza verbale l’ultimo è arrivato dal Chelsea, che ha espulso a vita un tifoso che aveva insultato Son, il sudcoreano del Tottenham. Dopo il caso Koulibaly la Lega Calcio italiana aveva prospettato ai club una simile ipotesi. Non basta una multa generica (cori anti-Napoli e contro San Gennaro, euro 15mila) comminata dal giudice sportivo. È ora di dire basta e di impegnarsi - tutti, non soltanto a Firenze - in una battaglia di civiltà per migliorare il livello del calcio italiano. Dal punto di vista tecnico, la situazione è nota: vedremo il Mondiale per la seconda volta in tv. Peggio ancora lo stato delle finanze e degli stadi. Il quadro si completa con i violenti che sono riemersi non appena si sono riaperte le porte degli stadi. Il campionato 2021-2022 si era chiuso con quelle vergognose scene di scontri a La Spezia tra i tifosi liguri e i napoletani e il presidente De Laurentiis, intervenendo al convegno de “Il Mattino”, chiese di allontanare i violenti per sempre dagli stadi. E con gli insulti si può fare ancora più male.