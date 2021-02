Crederci sempre, la scarogna ​ci abbandonerà

Crederci, crederci fino alla fine, crederci finchè si può, crederci finché risultato non ci separi. Crederci oltre ogni logica, crederci assecondando l’immaginazione.

Crederci sapendo che è in agguato la disillusione, ma mica è un reato sperare, mica è da stupidi aggrapparsi alla cabala, affidarsi alle leggi della statistica: quanto tempo ancora potrà durare questa malasorte, quante partite dobbiamo ancora perdere per un rimpallo finito sul piede dell’avversario, per i palloni nostri infranti contro pali e traverse, per un rigore negato o sbagliato. Finirà a un certo punto questo stillicidio di infortuni, e se non sono gli infortuni è il Covid, e insomma mezza squadra fuori e l’altra mezza, quella in campo, non esattamente da sogno, diciamo così. Ma finirà questa maledizione, una pedina preziosa come Ciro fuori combattimento da più di due mesi, ma quando mai era successo prima, Ciro che non molla mai, che quando serve s’inventa una magia e arrivederci e grazie. Finirà quest’emergenza in difesa, non fai in tempo a metabolizzare l’assenza di K2 fermato dal virus che Manolas si scassa, Manolas che forse non è il muro che si diceva, ma non è che quel paio di sopravvissuti che ci restano da schierare in difesa diano maggiori garanzie. Che poi uno dice è colpa dell’allenatore che non sa inventare schemi, è colpa del presidente che non compra quelli giusti, e indubbiamente c’è del vero - molto vero - in tutte e due le affermazioni; ma che si può mai fare contro i voleri del capricciosissimo dio del calcio? Contro il destino che si accanisce, mille tiri in porta e a stento te ne entra uno, punti perduti in ogni campo per una distrazione, un episodio, un colpo di fortuna che a parti invertite non sarebbe capitato mai.

Perciò bisogna crederci. Andare a Bergamo, domani, convinti di farcela. Decisi a vincere, a qualunque costo. Carichi come non mai, concentrati. Avvelenati, per dirla alla Gattuso. Chi se ne frega delle polemiche, delle chiacchiere da salotti tv, delle piccole e grandi tensioni da spogliatoio. Non è questo il momento, non ora che stiamo per affrontare il Grande Slalom. A Bergamo, e poi sabato sera al Maradona, ci giochiamo molto più della finale di coppa, o dei tre punti in campionato da strappare all’eterna odiatissima rivale. Ci giochiamo l’orgoglio, per non dire l’onore che è un concetto forse un tantino sfuggente. In tre giorni e due partite quel che resta del Napoli sfiderà il suo destino, e noi tifosi con loro, sapendo che c’è un solo modo di sconfiggere la sfortuna ed è prenderla di petto, alzare lo sguardo oltre l’ostacolo, calciare e segnare una rete in più dell’avversario. Solo questo. Niente di più, niente di meno.

Noi ci crediamo, altrimenti che tifosi saremmo. Ci crediamo perché nella stagione scorsa, quando ci sentivamo già fuori da tutto, Ringhio è arrivato e ci ha portato fino in fondo, fino a innalzare la Coppa Italia e a staccare il biglietto per l’Europa. Ci crediamo perché l’abbiamo ingabbiata, la Dea, la settimana scorsa ed è vero che la nostra difesa è degna di un film di Hitchock ma stavolta in campo scende il giovane Victor, che se non è il pacco che qualcuno sospetta qualcosa di buono dovrà pure cominciare a farlo. Ci crediamo e basta, perché siamo stufi di stare nei panni di chi parte sfavorito, perché siamo i detentori della Coppa, siamo i campioni in carica, sono gli altri a doverci temere. Noi ci crediamo, fino alla fine, fino a che si può, perché poi per la finale ci vorrà tempo, e di prepararci, migliorare, rafforzarci avremo modo. Si libererà prima o poi l’infermeria, smetteremo di prendere pali, magari Lorenzo lo segna nel frattempo questo suo benedettissimo centesimo gol e si libererà della relativa paralizzante ossessione. Forza ragazzi, crediamoci. Non smettiamo di crederci. Con la fortuna siamo in credito, proviamo per una volta a passare all’incasso.



