Vigilia elettrizzante di una super sfida. Era immaginabile. Luciano e Max, amici-nemici, non sono mai banali. Ha cominciato Allegri, scaricando il peso di questa partita sul Napoli («Non decisiva ma più importante per loro») e definendo il collega come «il più bravo».

Ha chiuso Spalletti, toscano di campagna, invitando l’avversario toscano di mare a togliere cappello e barba: via la maschera, esci allo scoperto. E ha fatto capire che quella posizione di classifica è un mezzo flop per la Juve, (presunta) regina del mercato estivo.

Sono le parole che volevamo ascoltare, il pallone torna al centro di tutto dopo una settimana complicata per le violenze scatenate dagli ultrà napoletani e romanisti sull’autostrada a oltre trecento chilometri dagli stadi di Genova e Milano, dove giocavano le loro squadre. Abbiamo voglia di divertirci, basta con le violenze esercitate da chi - lo hanno detto con forza sia il club lunedì che Spalletti ieri - deve uscire immediatamente da questo mondo se vuole proseguire con certi comportamenti. Lo Stadio Maradona deve confermare di essere un luogo dove si respira una bella aria, grazie alla qualità del gioco degli azzurri e alla passione dei suoi tifosi, in una notte che può consentire al Napoli di compiere un clamoroso scatto in avanti. Ma questo non significa che il carico delle responsabilità sia sulle spalle degli uomini di Spalletti.

Sono piuttosto quelli di Allegri che hanno molto da perdere perché scivolare a -10, in caso di sconfitta, complicherebbe una rimonta che due mesi fa sembrava impossibile: l’attuale distacco autorizzerebbe speranze di rientrare in corsa per il titolo.

La Juve è riuscita a collezionare 8 vittorie consecutive (e 5 “a corto muso” come dice l’appassionato di trotto Allegri, cioè per 1-0). Ha sistemato le ultime due avversarie, Cremonese e Udinese, negli ultimi minuti perché con calciatori così esperti non bisogna mai far calare l’attenzione. Anche il Napoli si dà da fare nei finali, come testimoniano i minuti di 11 dei 39 gol segnati che ne fanno il migliore attacco del campionato. Suggestivo il confronto con la difesa più solida (7 reti), dove rientra Bremer, il centrale a cui aveva pensato anche De Laurentiis prima di indirizzarsi su Kim per sostituire (con successo) Koulibaly.

Spalletti, nelle sue frecciate ad Allegri, ha ricordato che la sua è una filosofia molto juventina e cioè che vincere è l’unica cosa che conta, come diceva il presidente Giampiero Boniperti, laddove quella napoletana è più “anema e core”. Il 4-3-3 è fantasia, specie se gli interpreti hanno una grande cifra tecnica come quelli azzurri; il 3-5-1-1 bianconero è un bunker, con una fitta ragnatela a centrocampo che Max proverà a sfruttare per bloccare le fonti del gioco avversario. Si ipotizzano per il Napoli difficoltà analoghe a quelle viste al Meazza contro l’Inter.

La differenza non può farla solo l’ottimo Osimhen, vero leader azzurro: devono essere gli esterni a cambiare passo rispetto alla precedente trasferta, unica partita persa in campionato. Spalletti avrebbe potuto far tirare il fiato a Kvaratskhelia nella gara contro la Samp e invece no, gli ha dato fiducia perché vuole che ritrovi se stesso: il suo scatto, la sua fantasia, i suoi tiri e i suoi servizi per Osimhen. E così Politano sull’altra banda.

Allegri sa che non gli converrebbe mai scoprirsi di fronte a un avversario che negli spazi può essere micidiale, specie se riuscisse a “ritrovare” Kvara. E allora giocherà con cautela, piazzando Di Maria, El Fideo rigenerato dal trionfo mondiale, alle spalle di Milik, attaccante che il Napoli scaricò dopo aver preso Osimhen, prima emarginandolo e poi cedendolo al Marsiglia. I casi della vita hanno riportato Arek in Italia ed è diventato titolare dopo l’infortunio di Vlahovic. Spalletti non ha i problemi di organico di Allegri, anzi vi è per lui solo l’imbarazzo della scelta. Riportare in panchina Elmas, dopo l’ottima prova a Genova, ad esempio pesa.

Luciano assicura che l’autostima della squadra è sempre alta, il passo falso di Milano non ha ovviamente intaccato certezze che sono state costruite prima della sosta mondiale e sono evidenziate dal vantaggio in classifica e dal titolo di campione d’inverno. Non avverta, il Napoli, quel peso psicologico che vuole scaricargli Allegri. Sia bello e leggero come Kvara, quello che ci sembrava l’imprendibile eroe fino all’autunno. E sia spietato là davanti con Osimhen, il bomber più forte che c’è.