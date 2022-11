Napoli, sfida ai Reds giocando il calcio più bello

Il lavoro di Spalletti è stato consacrato da Klopp, uno degli allenatori più celebrati in Europa, alla vigilia della sfida di Anfield che per la prima volta il Napoli gioca con i favori del pronostico. Perché è complicato per il Liverpool credere di poter vincere con quattro gol di scarto per assicurarsi il primo posto nel girone. Klopp ritiene che il Napoli possa arrivare alla finale di Champions League «perché è la squadra che gioca meglio ed è quella più in forma».

Non sono parole di circostanza. Il Napoli è la squadra più bella e più tonica tra tutte, perché ciò che adesso conta nel calcio sono le idee tattiche e la condizione fisica, non il palmares o i fatturati. In questo senso De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti hanno compiuto una rivoluzione. I 90’ di stasera, gli ultimi del girone di Champions stradominato dal Napoli (15 punti e 20 reti), possono rappresentare un passaggio di consegne tra due squadre che vivono contesti completamente differenti. La Premier non ha il peso tecnico ed economico della serie A, il valore della rosa del Liverpool ammonta a 925 milioni e quello del Napoli a 480. Eppure, gli azzurri hanno umiliato i vice campioni d’Europa al Maradona e stasera si presentano per conquistare la prima vittoria in Inghilterra.

Klopp ha lavorato tanto per riportare il Liverpool in alto, utilizzando mezzi finanziari superiori rispetto a quelli messi a disposizione di Spalletti. Ha saputo rendere la squadra spettacolare. Proprio quanto sta proponendo il Napoli. Un ciclone che si è abbattuto sul calcio europeo. È tornata la Grande bellezza con una qualità e una personalità superiori a quelle che si videro nel triennio di Sarri.

Klopp non dispone solo di fuoriclasse, sa che un percorso importante è quello che parte dai vivai e ha infatti sfruttato le risorse giovanili. Ha riportato il titolo della Premier a Liverpool dopo trent’anni (lo ha vinto nel 2020) e anche il Napoli ha questa aspirazione. Tuttavia sull’obiettivo scudetto vi è massima cautela da parte di Spalletti, dato che certi suoi discorsi vennero male interpretati nella scorsa primavera. Ci entusiasmano Kvara e Osimhen, Lobotka ci ricorda il magico Iniesta, ci convince un allenatore che nel momento cruciale della partita a Roma toglie Zielinski e schiera Gaetano, centrocampista cresciuto nel vivaio. Klopp non ha ottenuto tutto subito: la crescita dei Reds è passata attraverso fasi graduali, però dopo la finale persa contro il Real Madrid di Ancelotti è cominciata la fase di involuzione, l’attuale nono posto in Premier ne è la evidente conferma. Il ciclo di Spalletti è cominciato nella primavera ‘21, con una prospettiva a medio termine: due anni di contratto e per ora Luciano non pensa a un incontro con De Laurentiis per discutere un prolungamento, anche se un progetto tecnico è forte se si porta avanti con lo stesso protagonista in panchina. Spalletti si gode il Napoli stellare che rappresenta il volto bello del calcio italiano va ad Anfield a testa alta: ha già conquistato il suo importante pezzo di futuro.