Caro Lorenzo, ti voglio bene ​ma fujetenne

Ultima chiamata per il passeggero Lorenzo Insigne, ma anche per il calciatore, il ragazzo e il talento.

Da giorni questa voce da “Giudizio universale” desichiano, risuona nella testa dei napoletani. Alcuni la sentono con spavento, altri come liberazione, poi c’è una minoranza di terzisti che come me pensa: vai Lorenzo, vai a farti un giro all’estero che sia Londra o Milano. Basta stare qua a lucidare il monumento del capitano, con il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati