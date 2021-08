​Insigne fujtenne? Ma quando mai, il tiraggiro puoi farlo solo a Napoli

Se esistono mille ragioni per cui Insigne farebbe bene a andare via da Napoli, nessuna di esse (o quasi) riguarda in qualche modo Napoli, i napoletani e la napoletanità. Checché ne dicano gli oltranzisti della crocifissione ad libitum delle “colpe” delle specificità partenopee.

Colpevoli - a lor dire - di relegare chi ha la sventura di nascere qui all’immaturità, al provincialismo e per tale via all’infelicità, se Insigne ha il desiderio...

