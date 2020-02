Milik e Mertens, serve un segnale anche da voi

Vediamo se stavolta è vero. Vediamo se il campionato del Napoli, dopo 21 partite, può finalmente cominciare. La vittoria sulla Juve è un buon indizio e una legittima speranza. La squadra con Gattuso sembra stia uscendo dalla crisi, con una identità e una forza assenti a lungo. Nel mese di febbraio ci sono cinque gare che possono rilanciare gli azzurri e la loro ambizione di conquistare il sesto posto, che assicura la partecipazione all’Europa League.



Sampdoria, Lecce, Cagliari, Brescia e Torino - due in casa e tre in trasferta - non sono avversarie da far tremare le gambe, però il Napoli ha spesso sbandato e bruciato punti a causa di vuoti tattici e debolezza atletica. Gattuso si è messo umilmente al lavoro, con l’attenzione del capocordata che deve aiutare il gruppo a risalire. È evidente che il Napoli deve puntare al massimo in questi mesi, non considerandoli una superflua fase di transizione in vista della ricostruzione della squadra, peraltro già iniziata.



Non sarebbe servito a nulla aver dato una lezione a Sarri se in queste cinque partite il Napoli non riuscisse a imprimere la svolta. Nella Samp c’è Quagliarella, fresco 37enne che non brilla come nella scorsa stagione, chiusa al primo posto nella classifica marcatori con 26 reti. Ne ha segnate per ora 5 e il suo partner Gabbiadini, altro ex (25 gol in due anni e mezzo, ceduto quando esplose Mertens nella posizione di prima punta), è fermo a 4. Non troppo per impensierire una difesa che sta ricomponendo i pezzi, dove sono riemerse le figure di Hysaj e Manolas e vi è maggiore copertura grazie alla presenza di Demme, stavolta bloccato però dall’influenza. Al Ferraris, nello scorso campionato, dopo l’umiliante 0-3 Ancelotti decise di chiudere col 4-3-3 perché gli sembrava inadatto alla sua squadra. Successivamente non è riuscito a creare il giusto modulo e Gattuso non ci ha pensato un attimo a recuperare quel sistema di gioco che ha messo capitan Insigne nella condizione di esprimersi al massimo, come si è visto nelle ultime due partite. Rino aspetta adesso segnali dagli altri attaccanti. Neanche in questa stagione Milik è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista e si dovrà vedere quale sarà l’atteggiamento di Mertens, apparentemente non vicino al rinnovo di contratto con il Napoli dopo stagioni da applausi. Un’azienda deve fare i propri calcoli anche di fronte al belga, da tempo napoletano adottivo, un simbolo. Di Lozano non vi è più traccia.



Il Napoli è reduce dal più costoso mercato invernale della storia, con investimenti che sfiorano i 90 milioni considerando anche i due acquisti per la prossima stagione, il difensore Rrahmani e l’attaccante Petagna. Demme è stato già visto all’opera e per fortuna è arrivato proprio quando è scomparso di scena Allan, alle prese con problemi fisici e tormenti esistenziali, perché probabilmente ha voglia di andare altrove per guadagnare di più. Vi sarà spazio per Lobotka e Politano, che con tutta la sua voglia di rivalsa su Conte punta a sostituire Callejon a destra. Sarebbe servito un esterno sinistro visto che Ghoulam marca visita quasi ogni giorno a Castel Volturno ma il direttore sportivo Giuntoli ha perso il filo delle varie trattative avviate tra Italia e estero. Gli acquisti di Rrahmani e Petagna lasciano pensare a una strategia che non contempli top player dalla prossima stagione, oppure queste potrebbero essere pedine di scambio per altri investimenti. Petagna, pagato 20 milioni, ha un possente fisico da prima punta, però la sua media non è quella di un bomber (0.27 gol a partita) mentre il giovane brasiliano Vinicius - preso dal Napoli nel 2018 per 4,5 milioni e ceduto nella scorsa estate per 18, nessuna presenza in azzurro - segna a valanga col Benfica nel campionato portoghese. Misteri.

