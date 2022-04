Napoli, perché Osimhen non deve ​uscire mai

Non è finita finché non è finita, certo. Ma lo svantaggio di 4 punti rispetto al Milan capolista a cinque giornate dalla fine è - come disse Spalletti dopo la sconfitta con la Fiorentina - quasi una sentenza. Il Napoli deve “accontentarsi” della qualificazione Champions, quasi aritmeticamente raggiunta, perché ha buttato ieri l’occasione di rispondere a Milan e Inter, gettando al vento la vittoria sulla Roma. Non ha avuto la forza e la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati