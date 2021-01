Napoli, l’ambizione non basta: è l’ora di mostrare il carattere

La vacanza della serie A si conclude già oggi e riparte il campionato più incerto degli ultimi tempi, dopo nove anni di dominio Juve. Milan e Inter un po’ più avanti, il distacco tra la squadra di Conte e la terza (la Roma) è di sei lunghezze, margine ampiamente recuperabile per chi insegue, Napoli compreso. Bello e solido nella partita persa contro i nerazzurri al Meazza, ha fatto poi un evidente passo indietro.

Il Napoli ha confermato il grave limite di non riuscire a dare continuità alle prestazioni e ai risultati. L’ultima vittoria degli azzurri è stata contro la Samp, dopo un maldestro primo tempo, e nelle successive tre gare appena il punticino strappato al Torino, ultimo in classifica, al 92’ grazie alla prodezza di Insigne, unica rete in 270’. Troppo poco per un gruppo che avrebbe grandi ambizioni.

Gattuso deve dare la scossa subito, oggi a Cagliari, dove c’è una squadra che in campionato non vince dal 7 novembre (2-0 sulla Samp) e che ha perso le ultime cinque partite interne contro gli azzurri. Ma le statistiche non bastano a confortare capitan Lorenzo e i suoi compagni, deludenti nelle ultime battute del 2020. In difficoltà contro avversari che schierano nove uomini dietro alla linea della palla, gli uomini di Gattuso potrebbero soffrire meno contro una squadra che non si chiude seguendo le indicazioni del suo tecnico Di Francesco, che vuole il gioco ma ha incassato sei sconfitte in quattordici partite. Il Napoli - in campo Fabian, tra i più opachi nelle ultime giornate - presserà alto per forzare la difesa del Cagliari: non può rinviare il rilancio, ovvero il ritorno alla vittoria. Più della tattica, comunque, conta il carattere. È una settimana apparentemente propizia: Cagliari, Spezia e Udinese, nove punti a portata di mano per avanzare in classifica, aspettando la data del recupero contro la Juve. Prosegue, intanto, l’emergenza in attacco per l’indisponibilità di Osimhen e Mertens, la cui assenza incide pesantemente a leggere le statistiche: con Dries il Napoli ha vinto il 57 per cento delle partite; senza, ne ha perse il 22 per cento. Tocca ancora a Petagna, che si è fermato al gol contro la Samp e al palo contro l’Inter. Cercare il corpo a corpo in area e creare spazi non basta più, servono i gol in questa fase di carenza di punte che ha spinto Gattuso a bloccare la partenza di Llorente e a convocare per questa trasferta il 18enne Cioffi. Resta in lista di sbarco Milik e si capirà nei prossimi giorni se il Napoli riuscirà a trovare il club a cui consegnare il polacco. Unica operazione possibile in entrata quella dell’esterno sinistro, ma soltanto se va via Ghoulam. In stand-by i rinnovi di Hysaj e Maksimovic. C’è il rischio che irrisolti restino i problemi di organico e di contratti emersi in estate.

La positività di Osimhen ha creato forti irritazioni nel Napoli perché il riscontro del tampone è stato successivo alla festa dell’attaccante per i suoi 22 anni in Nigeria, dove non sono state rispettate le indicazioni anti Covid. In quel Paese il tasso di positività è basso, dunque è possibile che Victor si sia ammalato in Belgio, dove si stava curando per l’infortunio alla spalla, o durante il viaggio. Non si possono tollerare comportamenti superficiali in questa drammatica fase della pandemia e Osimhen va censurato oltre che sanzionato, tuttavia un atto superficiale - un eccesso di fiducia può essere tale - è stato anche concedergli il via libera per il blitz da Anversa a Lagos. Il danno è notevole perché il nigeriano - investimento da 80 milioni approvato da De Laurentiis su indicazione di Gattuso e Giuntoli - difficilmente riuscirà a recuperare entro due settimane per essere disponibile nella sfida di Supercoppa contro la Juve, un appuntamento a cui il tecnico avrebbe voluto presentarsi nella migliore condizione e chissà se con il nuovo contratto in tasca: c’è chi può chiarire perché la firma non arriva?

Il Milan, leader in classifica e imbattuto da 26 gare, fa tappa a Benevento, dove troverà una squadra che non ha accusato il salto di categoria. È la partita del cuore per Pippo Inzaghi, c’è tanto e luccicante rossonero nella sua storia di bomber. Brillante il cammino dei giallorossi che affronteranno a testa alta la capolista: una sola sconfitta, immeritata, sul campo del Sassuolo nelle ultime sette giornate e un bottino che incoraggia le speranze di salvezza, nessuna squadra infatti è retrocessa dopo aver fatto 18 punti nelle prime 14 giornate. Fermando il Milan, l’amore della sua vita, Pippo farebbe un favore a tutte le altre aspiranti allo scudetto.







