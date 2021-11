Quegli errori non giustificati dalle assenze

Da nove mesi il Napoli non perdeva due partite di fila (Granada in Europa League e Atalanta in campionato). Dopo la sconfitta con l’Inter, quella a Mosca contro lo Spartak, che ha sottratto agli azzurri sei punti in questo mini torneo e li ha agganciati al primo posto. Spalletti non è riuscito a superare l’emergenza infortuni e adesso si complica il discorso qualificazione diretta, perché stasera il Leicester - atteso al Maradona il 9...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati