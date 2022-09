Squadre-cantiere e quel turnover ​soltanto italiano

Non solo il Napoli. Cambiare tutto e subito, o meglio tanti e subito, fa male. Almeno nel calcio. Prova e riprova, anche gli allenatori si dovranno rassegnare alla conclusione che il turnover massiccio e programmato non funziona, specialmente quando si è ancora all’inizio della stagione. I responsi dell’ultima giornata di campionato sono assolutamente inequivocabili. Per restare alle squadre italiane che partecipano alle Coppe europee, e che quindi ritengono di avere maggiore bisogno di avvicendare giocatori, è andata così: rispetto alla giornata precedente, la Fiorentina ne ha cambiati 9 e ha perso malamente a Udine; il Napoli 6 e sappiamo com’è andata; il Milan 5 e con il Sassuolo non è andato oltre il secondo pareggio in trasferta consecutivo; la Roma e l’Inter 3 e hanno battuto in casa Monza e Cremonese, ma agendo per lo più in contropiede; la Juventus 2 e ha superato a fatica lo Spezia; la Lazio uno solo e avrebbe probabilmente vinto sul campo della Sampdoria, dove la Juventus era stata bloccata, se nel finale non si fosse infortunato il pilastro della difesa (Romagnoli).

Maledetto turnover. Che poi turnover non sarebbe nemmeno il termine giusto, perché alla lettera indicherebbe un avvicendamento del personale definitivo, non provvisorio. In Inghilterra nel calcio la chiamano rotation. E comunque non la fanno. È indicativo il raffronto con le formazioni di Premier League che parteciperanno alla Champions, proprio perché anche lì sono state impegnate in un turno infrasettimanale: il Liverpool, rispetto alla partita dello scorso week-end, non ha fatto nessun cambio e ha vinto; il Manchester City ne ha fatti 2 e ha vinto; il Tottenham di Conte uno solo (obbligato, per infortunio) e ha pareggiato sul campo del West Ham; il Chelsea 3, cioè pochi ma più delle altre e, chissà se è un caso, ha perso male contro il Southampton.

Si può obiettare che è troppo presto per tirare le conclusioni e che i conti si faranno soltanto alla fine perché questa è un’annata molto particolare. Non ci sono dubbi. Tutto il calcio di tutto il mondo si è avventurato in territori sconosciuti. Il Mondiale a novembre ha rivoluzionato i calendari trasformando l’intera stagione in un indovinello avvolto in un mistero all’interno di un enigma. Almeno tre le incognite da svelare: le conseguenze immediate del tour de force – tre partite ogni settimana - che vedrà impegnate le squadre migliori fino al via della rassegna iridata; le ripercussioni dello stress e delle fatiche da campionato del mondo sui giocatori che vi prenderanno parte; gli effetti di quasi due mesi di sosta per quelli che in Qatar non andranno.

Evidentemente gli allenatori delle big sono preoccupati. Chi più, chi meno. Allegri ha detto di non vedere l’esigenza fisica di ruotare troppi calciatori dopo tre giornate di campionato. Spalletti e altri la pensano diversamente. Certo, è strano pensare che gli eroi siano stanchi dopo solo 20 giorni di impegni ufficiali. Non è convincente, a fine agosto o ai primi di settembre, il ricorso a un turnover così esagerato anche perché siamo tuttora in fase di rodaggio, il mercato è appena terminato, mai si era giocato così tanto con acquisti e cessioni in corso, le squadre non hanno perciò ancora trovato una fisionomia definita e l’eccesso di cambi di uomini e di sistemi di gioco non aiutano a trovarla. Per far riposare chi è affaticato, quando lo sarà, c’è tempo.

Il problema è che c’è un’altra motivazione recondita a questo già vorticoso alternarsi di formazioni. Un non detto che spiega più delle ragioni fisiche-tecnico-tattiche le cause di un’anomalia magari non tutta italiana, ma certamente soprattutto italiana: le squadre di Serie A, ma a scendere pure quelle delle categorie inferiori, hanno le rose più larghe d’Europa. Al momento, risultano iscritti negli elenchi presentati in Lega 606 giocatori. In Premier League sono 521. Nella Liga spagnola soltanto 498. Nella Ligue 1 francese 566 (ma con l’età media più bassa d’Europa). Il numero dei calciatori già impiegati rispecchia fedelmente questa abbondanza non esattamente virtuosa: in Serie A ne sono già scesi in campo 414, in Premier League 394 (con una giornata in più disputata) e in Liga 498. Non ce lo potremmo permettere, considerata la situazione finanziaria della maggior parte dei club, ma tant’è. Sono pagati da far fruttare in qualche modo. A costo di perdere punti? Domanda economicamente scorretta.

Peraltro, non è solo questione di soldi. Anche per chi se li può permettere – è il caso del Napoli, ricostruito da De Laurentiis e Giuntoli con avvedutezza e intelligenza – più giocatori forti hai fra le seconde linee, più devi trovare il modo per coinvolgerli, evitando musi lunghi e scontenti che potrebbero turbare la serenità del gruppo. Probabilmente è questa per Spalletti la preoccupazione principale, più ancora del mantenimento della freschezza atletica collettiva, esigenza che si presenterà semmai più avanti nel corso dell’anno. Allora sì che il turnover diventerà una necessità. Ricordando però la lezione del Lecce: finché i meccanismi non sono sufficientemente oliati, cambiare mezza squadra serve solo a confondere le idee.