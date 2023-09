Ancora una volta il calcio diventa una spia di questioni geopolitiche con possibili, gravi evoluzioni. L’altra sera, a Bucarest, la partita tra Romania e Kosovo è stata interrotta per quasi un’ora a seguito del lancio di fumogeni, dell’esposizione di uno striscione e di cori discriminatori intonati dai tifosi rumeni verso gli avversari al grido «Il Kosovo è Serbia», manifestando, così, la non riconoscenza dell’indipendenza kosovara.

Il pensiero va al 1990 quando, in occasione di Dinamo Zagabria-Stella Rossa di Belgrado, ci furono gravi disordini tra le tifoserie sobillate sul fronte serbo dalla “tigre” Arkan, uno dei più feroci criminali del conflitto in Jusoslavia negli anni Novanta, e, dall’altra parte, da quelli che sarebbero poi diventati esponenti delle milizie paramilitari; insomma, entrambi i gruppi furono tristemente protagonisti di episodi di pulizia etnica. Quella partita non venne giocata e dentro il campo ci furono episodi di una violenza inaudita, preavviso dello scioglimento della Jugoslavia.

Quanto accaduto a Bucarest è estremamente grave anche perché la Romania fa parte dell’Ue. E l’episodio è sintomo di un malessere che affligge non solo i Balcani ma l’Europa stessa. Un caso aperto nel 2008, quando la provincia del Kosovo proclamò l’indipendenza dalla Serbia, che non l’ha mai voluta riconoscere assieme a Russia, Cina e a Paesi europei come Romania, appunto, Grecia, Cipro, Slovacchia e Spagna. Intanto il Kosovo ha presentato domanda di adesione all’Unione nel dicembre scorso. E l’Europa? Stavolta si è fatta trovare divisa davanti a una questione che rischia di far riesplodere la polveriera balcanica. In tanti stanno facendo orecchio da mercante: c’è una miopia allarmante su questi temi e l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un’altra guerra nel cuore dell’Europa che diventerebbe campo di battaglia e prova di forza tra i russi, che appoggerebbero i serbi, e gli occidentali, che appoggerebbero i kosovari.

Le tensioni nell’area risentono indubbiamente dell’incertezza geopolitica innescata dalla guerra in Ucraina. Una rappresentazione alimentata, nello scontro verbale, anche dagli stessi leader di Kosovo e Serbia: non a caso, se il premier kosovaro Kurti ha accusato il presidente serbo Vučić di essere nient’altro che «un piccolo Putin», e la Serbia di essere poco più che una pedina nelle mani del Cremlino, più recentemente il leader belgradese ha accusato il capo del governo di Pristina «di sognare nuove guerre e di sognare di essere Zelensky».

Negli ultimi anni la crisi tra Serbia e Kosovo si è acuita: la prima, oltre a non volere riconoscere il secondo come Stato indipendente, vuole che alla minoranza serba che vive nel Nord del Kosovo venga riconosciuta un’ampia autonomia che Pristina non vuole mettere in pratica. E così il piano di de-escalation Ue-Usa per disinnescare la polveriera sta per fallire.

Vučić ha detto di prevedere colloqui difficili oggi a Bruxelles con Kurti e di non aspettarsi nulla di buono. «E questo non perché parliamo con Kurti ma perché lo facciamo con i rappresentanti di Bruxelles, dei quali sapete che qualsiasi cosa dicano è in appoggio in qualche modo all’indipendenza del Kosovo», ha sostenuto polemicamente. E la settimana scorsa si è addirittura mobilitato il Segretario generale della Nato, Stoltenberg: «Qualsiasi dispiegamento delle forze di sicurezza kosovare nel nord del Kosovo richiede il consenso della Kfor. Ci aspettiamo inoltre una consultazione tempestiva e significativa su qualsiasi azione della Forza di sicurezza del Kosovo o della Polizia del Kosovo che possa avere un impatto sul contesto di sicurezza». Di solito, quando si mette in moto anche la Nato, vuol dire che la situazione è obiettivamente complessa.