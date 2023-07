Con questo caldo è molto difficile discutere di caldo. Già come specie siamo molto influenzabili. Pensate quando da due settimane annunciano anticicloni con nomi da paura, considerate poi le innumerevoli volte che i media sottolineano le temperature estreme (inquadrando i termometri delle farmacie, il modo più scorretto di calcolare la temperatura) che poi magari si raggiungono sì, ma per poche ore e solo in determinate zone.

Capite bene quando sia difficile parlare di caldo, voglio dire in maniera razionale, e cioè basandosi su dati misurabili. Se vogliamo provarci, allora è bene sottolineare che, per quanto riguarda l’Italia, abbiamo avuto un maggio piovoso, quasi un’anomalia, mentre nel suddetto mese le temperature massime sono risultate sotto media, e quelle minime invece per lo più nella norma. Giugno è stato nella norma, e luglio invece fino a questa settimana ha fatto registrare temperature di qualche grado sopra la norma. Da ieri invece l’Italia è interessata da un anticiclone che porterà le temperature molto in alto. Se si raggiungeranno le quelle previste - fino a 45 gradi - poi si vedrà, anche perché, per parlare di caldo e freddo, i conti si fanno alla fine: insomma, non è corretto parlare di temperature record come se fossero già ufficializzate e registrate, quando sono ricavate da modelli previsionali (che in genere tendono a sovrastimare le temperature).

Ma c’è un’altra ragione che rende difficile parlare di caldo. Se ci si basa sui dati, è innegabile: il cambiamento climatico è una verità acclarata. Sappiamo anche che l’emissione di gas clima alteranti è notevolmente aumentata quindi la casualità c’è e si vede. Dunque, tutti noi siamo di fronte a una sfida enorme, quasi impossibile. Dobbiamo gestire un fenomeno, quello climatico, di per sé, già estremamente difficile da prevedere, pensate da contenere. Tutti noi ci facciamo domande tipo: ma se dimezziamo le emissioni del 50% e questo ci costerà molto, di quanto abbasseremo la temperatura? Non lo sappiamo con esattezza, ma dobbiamo provarci e anche qui, fare i conti alla fine. Siamo disposti a farlo? Ci crediamo? Che strumenti abbiamo a disposizione? Quelli seri e non quelli glamour che fanno tendenza (e poi in campo non danno risultati). La preoccupazione allora è che vista l’innegabilità del cambiamento climatico antropico (davvero non vale la pena smentire i negazionisti, quelli che dicono il clima è sempre cambiato: ahimè non è mai cambiato così in fretta), molti di noi si lascino suggestionare dall’emotività, in un senso o in altro.

Chi perde la razionalità e butta cifre a caso nel tentativo di convincere i più a darsi una mossa, chi nega spudoratamente il problema, perché magari da lui, in montagna, stanotte è stato fresco. Qui invece nel complesso mondo reale (con otto miliardi di persone ognuno con svariati e diversi interessi e ambizioni e modelli energetici) dobbiamo trovare un’intesa, e dunque non esagerare con gli aggettivi e concentrarsi sugli obbiettivi realisti: una ragione in più per essere razionali. Sarà una battaglia lunga, di molti molti decenni e non sempre troveremo conferma nelle nostre paure climatiche, magari si avranno anni molto caldi e problematici e altri meno, e dunque la preoccupazione è che ci accaldiamo durante le estati caldi (accaldati per modo di dire, poi ce ne andiamo al mare o in montagna) e ci raffreddiamo quando arriva un bel venticello e fatti i conti tra un’esaltazione climatica e un’alzata di spalle, finisce che facciamo poco e niente e ci abitueremo a tutto.

Assodato il fatto che il cambiamento climatico esiste ed è di origine antropica, ci tocca con serietà capire come funziona il clima, dunque far prevalere la parte razionale, perché quella emotiva se troppo titillata poi non reagisce più né agli stimoli né alle ondate di calore e spegniamo ardori e motivazioni e intanto il clima continuerà a cambiare.