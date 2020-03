Far west nel Napoletano, commando con fucili all'assalto della caffetteria

Si spara ancora nel quartiere di Monterusciello. A meno di quarantotto ore dal raid a colpi di fucile contro l’auto di un pusher nei «600 alloggi», ieri mattina un commando armato ha assaltato un bar caffetteria devastandolo a colpi di arma da fuoco. Il gruppo, composto da sei-otto persone tutte incappucciate, ha fatto irruzione poco dopo le otto all’interno dell’attività commerciale che sorge lungo i porticati del complesso di palazzine popolari del lotto uno, in via Giovanni Verga. Qui, dopo aver fatto uscire alcuni clienti che si trovavano al banco, hanno bloccato all’interno uno dei responsabili ed hanno sparato all’impazzata, in particolare contro il bancone, devastando il locale sotto gli occhi terrorizzati dell’uomo. Ingenti sono stati i danni. Dopo la scarica di proiettili il commando è scappato in sella a tre motociclette di grossa cilindrata facendo perdere le proprie tracce. Un’azione che sembra essere a tutti gli effetti un chiaro segnale dimostrativo, visto che dall’attività commerciale non è stato portato via praticamente nulla: chi ha sparato lo ha fatto solo per danneggiare. Grande è stata la paura dei residenti della zona, richiamati dalle urla e dagli spari. Il bar sorge al piano terra di una palazzina dove è scattato il coprifuoco: abitanti barricati in casa e il silenzio che è calato nel quartiere. Chiuse anche alcune vicine attività commerciali.

In zona non ci sono telecamere del sistema di videosorveglianza comunale eccetto qualcuna privata che avrebbe ripreso la fuga dei malviventi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto la testimonianza della vittima. Il bar è di proprietà della figlia di uno storico affiliato del clan Longobardi-Beneduce: a lui, infatti, sarebbe, indirizzato l’ennesimo segnale di una guerra tra due nuovi gruppi criminali che da diverse settimana sta seminando il terrore tra le strade di Monterusciello. Sullo sfondo c’è sempre il controllo delle piazze di spaccio del quartiere e gli approvvigionamenti di droga alle piazze del Rione Toiano, Licola mare e via Napoli e le estorsioni ai danni di imprenditori e attiva commerciali. Una escalation che sembra avere un unico filo conduttore, coincisa con la scarcerazione, negli ultimi mesi, di alcuni stretti affiliati ai boss Longobardi e Beneduce, entrambi attualmente detenuti con condanne all’ergastolo; e dall’affermazione di nuovi personaggi che hanno rotto i già precari equilibri nel frammentato scenario criminale dando vita a nuove fazioni che stanno tentando di imporsi soprattutto nel quartiere.

Il primo segnale arrivò all’indomani dei raid incendiari ai danni di due supermercati a Monterusciello e Toiano con la gambizzazione, un mese fa, di Roberto Del Sole, fratello del pentito di camorra Napoleone e poi proseguita con alcuni raid contro le abitazioni di alcuni affiliati, sempre nello stesso quartiere. Tensione salita alle stelle negli ultimi tre giorni con una recrudescenza criminale che nella notte tra giovedì e venerdì ha portato all’incendio dell’auto di un pregiudicato in via Saba; il pomeriggio successivo gli spari, con un fucile a pompa, contro l’auto del 39enne Michele Loffredo, con alle spalle numerosi precedenti per detenzione e spaccio di droga, avvenuta proprio all’interno di una delle piazze di spaccio dei 600 alloggi; infine, ieri mattina, l’azione dimostrativa nel bar di un altro personaggio di spicco della criminalità locale, ennesimo segnale di una nuova faida di camorra.



